Как правильно поздравить с Пасхой: красивые поздравления на словах и в картинках

"Главред" собрали идеи красивых поздравлений с праздником.
8 апреля православные отмечают великий христианский праздник – Пасху-2018.
Она занимает центральное место в ряду всех христианских торжеств. Все Богослужение и церковные обряды этого дня особенно торжественны и проникнуты одним чувством радости о Воскресении Господнем.
В этот день принято есть освященные пасхи и куличи. А одним из главных символов праздника являются пасхальные яйца.
"Главред" уже писал о том, как сделать недорогой, но оригинальный подарок на Пасху своими руками. А в сегодняшнем материале – идеи поздравлений на словах, видео и в картинках.
Как правильно поздравить с Пасхой
По окончании утренней службы в храме все верующие начинают приветствовать друг друга словами "Христос Воскресе!" – на что полагается отвечать: "Воистину Воскресе!" После чего знакомые и друзья могут еще и христосоваться, целуя друг друга в щеку трижды. Целуются люди в знак выражения любви и примирения друг с другом, а также в память всеобщего прощения и примирения нашего с Богом смертью и Воскресением Иисуса Христа.
Эти слова остаются приветствием всех христиан вплоть до отдания Пасхи, то есть последующие сорок дней.
Письменное поздравление с Пасхой тоже начинается словами "Христос Воскресе!".
Поздравление с Пасхой короткое
Христос воскрес! Вас поздравляю!
Пускай же счастье в дом придет.
Пусть теплоту, любовь, заботу
С собою Пасха принесет.
***
Христос воскрес! Воистину воскрес!
Несется весть с земли и до небес.
Святая Пасха нынче в дом вошла.
Желаю счастья, радости, тепла.
***
С Пасхой вас и с Воскресеньем,
С радостью, теплом весенним,
С благодатию с небес.
Радуемся все. Христос Воскрес!
***
Колокольный звон разносит
Весть благую до небес.
С Пасхой всех я поздравляю.
Счастья вам! Христос воскрес!
***
2 смс - 91 символ:
В Пасхи день я вам желаю
Только мира и добра.
Сохраните в душах веру,
Чтоб она вас берегла.
***
2 смс - 114 символов:
Пусть кулич ваш будет вкусным,
Стол — богатым, дружным — род.
В Пасхи день желаю счастья
И не знать семье невзгод.
***
2 смс - 127 символов:
Христос Воскрес! Желаю в светлый праздник Пасхи мира и добра, счастья и блага, любви и уважения, великодушия и щедрости сердца.
Поздравления с Пасхой в прозе и православные
Христос Воскрес! Поздравляю с Пасхой и желаю быть человеком милосердия и великодушия. Пусть этот светлый праздник подарит светлую надежду и истинную веру в настоящее чудо.
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В Светлое Христово Воскресенье желаю Божьей благодати, душевной гармонии, взаимопонимания, тепла и здоровья. Пусть Вас окружат добрые люди, в жизни будет светло и радостно, как в этот день!
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Христос Воскрес! И в этот светлый праздник Пасхи пусть для души откроются большие горизонты радости и счастья, пусть сердце устремится к благим деяниям и помощи нуждающимся, пусть небеса подарят благодать и крепкие силы, пусть искренняя вера и добрая надежда всегда помогают жить и усердно трудиться.
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Христиане, примите искренние добрые поздравления по случаю святого праздника Пасхи! Встречайте этот день с верой во Христа, пусть Ангел-хранитель сопровождает Вас во всех делах и начинаниях. Желаем Вам любви, милосердия, терпения и радости бытия.
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Дорогие коллеги, поздравляю с добрым праздником Пасхи вас. Желаю всем достатка в доме мира и любви, полной чаши блага и добра, искренних надежд и великих планов, усердной работы над собой и упорного труда в деятельности, верных друзей и счастливой семьи.
Поздравления с Пасхой в стихах
С наступающей Пасхой божественной
Поздравляю я вас от души.
И желаю, чтоб в мире и радости
Жили долго и счастливы вы.
Бережет пусть вас ангел-хранитель,
Ограждая от бед и невзгод.
В сердце каждого будет Спаситель
И спокойствие в дом принесет.
***
Поздравляю! Христос Воскрес!
Добра желаю, больших чудес,
Чтоб с Богом в сердце светлей жилось.
Он снова с нами - воскрес Христос!
***
Со Светлой Пасхой поздравляю,
Благополучия желаю.
Пусть на душе будет тепло,
А в доме — счастье и добро.
Желаю процветания, мира,
Беда чтоб мимо проходила.
И были рядом чтоб всегда
Родные, близкие, друзья.
***
Христос воскрес! Со светлой Пасхой!
Пусть в доме будет доброта.
Пусть не встречаются ненастья,
Любовь в сердцах живет всегда.
Пусть солнце греет, обнимает,
Теплом и светом наполняет.
Пусть Бог хранит от бед всегда,
Пусть не приходит к вам беда.
Поздравления с Пасхой прикольные
Скоро к нам приходит Пасха —
Праздник светлый и большой!
Можно яйцами стучаться,
Веселиться всей душой!
Всех поздравим православных,
Наедимся куличей,
Нацелуемся трехкратно,
Ну и выпьем за друзей!
***
Скатерть белая, свеча, аромат от кулича.
Льется в рюмочке кагор - пить немного - уговор!
Разноцветие яиц и улыбки светлых лиц.
С праздником! Христос воскрес! Доброты! Любви! Чудес!
***
Поздравляю с Пасхой и хочу пожелать по-новому взглянуть на жизнь и будто бы воскреснуть, подняться выше облаков к своим желаньям и мечтам, как ангел, распахнуть свои чудесные крылышки и свободно парить по этому миру, с каждым днём наполняя сердечко любовью и счастьем.
***
Как на Пасху, как на Пасху
Яйца все вогнали в краску.
Кончен пост, прибавим в весе.
Добрый день! Христос Воскресе!
***
Поздравляю тебя с Пасхой!
Пускай будут на столе
И икорка, и колбаска,
Много вкусных куличей!
И красуются пусть яйца —
Главный Пасхи атрибут.
Пускай жизнь твоя удастся,
Тебя ценят, любят, ждут!
Поздравления с Пасхой на украинском
Вас цілую по троєкратно, обіймаю і скажу:
З Великоднем всіх вітаю, побажання свої шлю.
Щоб жили всі у достатку, ніжності і доброті,
Буде більше позитиву хай у вашому житті.
Хай велика радість днини вас підніме до небес,
Ще раз з святом вас вітаю, щастя вам, Христос Воскрес.
***
З Великоднем Вас вітаю,
Добра і миру Вам бажаю.
Нехай здорові будуть всі,
Хай завжди лад буде в сім'ї.
Горе Вас нехай не знає,
Лиха біда хай Вас минає.
Зігріє свято хай теплом,
Любов'ю, вірою, добром.
Христианские поздравления с Пасхой
Пасха наступила,
Радость охватила:
Иисус любимый,
Отстрадав, воскрес.
Поздравляю с лаской
С богоданной Пасхой –
Праздником прекрасным,
Чудом из Чудес!
***
Со светлой Пасхой,
С праздником чудесным.
Любви и мира,
С днем воскресным.
Пусть бережет тебя весь год
От всяких жизненных невзгод.
В Великий день спешу поздравить,
В своих мольбах Христа восславить.
***
Повсюду слышен звон,
Зовет к молитве он,
Он всем вокруг донес,
Что в этот день Христос Воскрес!
Пасхальное воскресенье
День радости, счастья, веселья,
Любви всеобщей, уваженья,
Достатка и умиротворенья.
***
"Христос воскресе"!!!
С праздником чудесным!
Со светлым днем
И с днем воскресным.
Ликуй и радуйся,
Любви тебе и мира.
"Христос Воскресе"
Возрожденью мира.
Душевные поздравления с Пасхой
Пасха – это праздник светлый,
Такой весенний и приветный,
Яйца накрашены красиво,
Кулич спечен – как это мило,
Все поднимает настроение,
В это Христово Воскресенье,
И я сердечно для тебя,
Желаю радости, добра!
***
Христос воскрес! В лучах любви
Исчезнет скорби мрачный холод
Пусть радость царствует в сердцах
И тех, кто стар, и тех кто молод!
***
С Пасхой поздравляю тебя,
Праздник радости, счастья, добра,
И всего пожелаю любя,
Во имя Иисуса Христа!
***
Расскажут птицы, река и лес:
Сегодня праздник! Христос Воскрес!
Несется песня ввысь, до небес:
Светлейший праздник! Христос Воскрес!
Нам светят звезды, мрак исчез.
Сегодня праздник! Христос Воскрес!
Чудесней сказок и всех чудес
Светлейший праздник! Христос Воскрес!
Поздравления с Пасхой: видео