Как празднуют день Петра и Павла: что нельзя делать в этот день

В еде у верующих ограничения снимаются, но есть и ряд других запретов.

В день Петра и Павла в первую очередь принято ходить в церковь.

Уже завтра, 12 июля, все верующие православные будут отмечать день памяти славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла . В народе этот праздник больше известен как Петров день.

В этом году праздник выпал на четверг, поэтому предшествующий празднику Петров пост-2018 подливаться не будет. Так что в еде у верующих ограничения снимаются. При этом все равно запрещается употреблять алкоголь. Есть и ряд других запретов, которые актуальны для этого дня.

Петр и Павел: в чем помогают

День Петра и Павла – религиозный праздник, поэтому в первую очередь в этот день нужно сходить в церковь. В этот день в храмах служатся праздничные службы, а верующие ставят апостолам свечи и молятся им за себя и близких.

У святых просят:

удачи, начиная новое дело;

помощи в преодолении житейских невзгод;

утешения душевного, если выпала в жизни "черная полоса";

рыбаки – хорошего улова (святой Петр был при жизни рыбаком).

Как празднуют день Петра и Павла

Этот день принято проводить в окружении родных и близких. На праздничный стол принято подавать рыбные блюда в честь святого Петра. При этом мясо вкушать уже также разрешается. А вот алкоголем злоупотреблять не стоит.

Крестные в этот день стараются навестить своих крестников и крестниц, угостить их пирогами, а кумовьев пригласить на ужин в гости.

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В старину на Петров день было принято "караулить солнце", то есть ходить встречать рассвет. В народе верили, что солнце 12 июля может "играть" всеми цветами радуги, и кому такую "№игру" увидеть посчастливиться – у того вся жизнь впереди счастливая будет.

После встречи солнца начинались Петровки – праздничные гулянья – с песнями, хороводами и танцами. А в городах в этот день традиционно проходили Петровские ярмарки.

День Петра и Павла: умывание петровой водицею

В день Петра и Павла принято было умываться родниковой водой. Наши предки верили, что, умывшись в трех родниках, они тем самым избавляются от всех болезней и жизненных невзгод.

День Петра и Павла: гадание

Несмотря на то, что Церковь не одобряет гаданий, а день Петра и Павла – праздник религиозный, многие незамужние девушки устраивали гадания на Петров день.

Один из старинных способов гадания на Петра и Павла: пройтись 12 июля по 12 полям, набрав в процессе 12 трав. Собранные травы клались на ночь под подушку под заговор: "Двенадцать трав с разных полей, двенадцать юношей! Кто суженый-ряженый, мне покажись и на меня посмотри!". Девушки верили, что после этого той же ночью им непременно приснится будущий супруг.

Еще один способ гадания в Украине – загадав желание, заплести три ветки дерева, завивая получившуюся "косу" или травой, или красной лентой. Если за три дня "коса" из веток не расплелась, то желание сбудется.

День Петра и Павла-2018: что нельзя делать

Для этого праздника существует несколько запретов:

на физический труд, включая уборку, стирку и глажку (разрешены лишь мелкие бытовые дела) – поэтому готовились к празднику накануне: делали генеральную уборку, украшали дома полевыми цветами, белили и т.п.;

на ссоры и ругань, нельзя даже думать о плохом – день Петра и Павла посвятить надлежит духовным делам и доброте;

на уборку еды со стола после ужина – считалось, что эту пищу нужно оставить для умерших родственников. Нарушившие это правило обязаны были поставить свечку за упокой в церковь как можно скорее.

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