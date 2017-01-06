Как приготовить кутью: лучшие рецепты от знаменитостей

Согласно традициям, в Святой Вечер, на рождественском столе должно быть 12 блюд, главное из которых – кутья.

Приближается один из главных христианских праздников — Рождество. День накануне праздника, 6 января, называется Рождественским сочельником, Святой вечер, Богатый вечер.

В этот день следует соблюдать строгий пост с полным воздержанием от пищи до первой звезды, которая символизирует рождественскую звезду, возвестившую в свое время волхвам о рождении младенца Христа.

Согласно традициям, в Святой Вечер, на рождественском столе должно быть 12 блюд.

Кутья – это главное ритуальное рождественское блюдо христиан всего мира, с которого начинают трапезу в Святвечер. О кутье впервые упоминается еще в начале XII века в летописи "Повесть временных лет".

В период новогодне-рождественских праздников кутью готовят три раза: на Рождество – Богатая кутья, на старый Новый год – Щедрая кутья, и в канун Крещения – Голодная кутья.

Считается, что чем вкуснее и сытнее будет рождественская кутья, тем лучше будет урожай и больше достаток в семье.

Кутью варят из целых зерен пшеницы (реже ячменя или других круп, последнее время — из риса), поливают мёдом или посыпают сахаром, с добавлением мака, изюма, орехов или варенья.

Зерно символизировало вечную жизнь и изобилие, мед – райское блаженство и благополучие, мак и орехи – богатство и плодородие.

С кутьи начинают рождественский ужин, и только после нее переходят ко всем другим блюдам. Миску с кутьей не прятали на ночь, оставляли возле нее несколько ложек – существовало поверье, что ночью души предков приходят посмотреть на своих потомков и угощаются. Если им не оставить угощения, то предки могут рассердится и навредить.

Существует много рецептов приготовления кутьи. Вашему вниманию предлагаются самые классические рецепты блюда и какие варианты праздничного угощения готовят украинские знаменитости.

Кутья из пшеницы с цукатами, или Барская кутья

Для приготовления такой кути понадобятся: 2 стакана пшеницы, 50 г цукатов, 0,5 стакана грецких орехов, мед.

Приготовление: пшеницу промыть, варить на медленном огне 2 часа; в 4 ст. ложках воды размешать мед по вкусу, залить пшеницу медовым сиропом на 30 минут; орехи немного измельчить и обжарить; добавить к пшенице цукаты, орехи и хорошо перемешать.

Кутья из риса

Ингредиенты: 250 г риса, 100 г изюма, 100 г миндаля, сахар, корица, мак.

Приготовление: рис промыть, залить водой и варить до готовности, не перемешивая; откинуть на дуршлаг и промыть кипяченой холодной водой; миндаль и изюм ошпарить, миндаль немного измельчить; сахар развести водой, смешать рис, миндаль, корицу, изюм и полить сахарным сиропом.

Кутья из пшеницы с изюмом и инжиром

Ингредиенты: 250 г пшеницы, 150 г изюма без косточек, 150 г нарезанных плодов инжира, 100 г меда.

Приготовление: пшеницу сварить так, чтобы она оставалась целой; изюм и инжир хорошо промыть, залить холодной кипяченой водой и дать набухнуть; все соединить, добавить мед и перемешать.

Кутья из перловки

Ингредиенты: 200 г перловой крупы, 150 г мака, 50 г очищенных орехов, 50 г изюма, мед и сахар по вкусу, 0,5 стакана сливок.

Приготовление: перловую крупу промыть, залить водой в соотношении 1 к 3 и варить до готовности, отцедить и охладить; мак залить кипятком и варить до тех пор, пока не будет легко растираться между пальцами; мак тщательно отцедить (можно на сите) и перекрутить через мясорубку; изюм запарить, мак перемешать с перловкой, добавить измельченные орехи, изюм, мед и сахар по вкусу; все перемешать со сливками.

Кутья из ячменя

Ингредиенты: Ячмень – 1/2 стакана, вода – 6 стаканов, мед или сахар – 3-4 ложки, замороженные ягоды – 250-300г, изюм – 1/2 стакана.

Приготовление: в большой миске замочить зерна ячменя на всю ночь в холодной воде. Воду не сливать. Сварить ячмень на слабом огне в течение 1 часа. Добавить сахар или мед, мороженые ягоды и изюм и варить еще полчаса. Подавать кутью охлажденной.

Кутья из сухофруктов и малиной

Ингредиенты: 2 стакана пшеницы или риса, полстакана или треть (по вкусу) меда, сушеные яблоки или груши, изюм и (или) сушеная малина (четверть стакана).

Приготовление: помыть и перебрать пшеницу, вскипятить 4 стакана воды, добавить туда пшеницу и варить 25 минут; добавить соль, яблоки и малину; через 5-7 минут – изюм; все варить еще минуты две; в остывшую массу добавить мед; оставить на 1-2 часа.

У Украинских знаменитостей есть свои вариации праздничного блюда.

Так в семье народной артистки Украины Нины Матвиенко Щедрый вечер отмечают по всем канонам.

"Мы принципиально не кладем в нее рис: в нем нет энергетики нашего края, — рассказала певица Нина Матвиенко. — Готовит у нас кутью муж: только в мужских руках есть столько силы, чтобы перетереть все ингредиенты для нее. Они такие: перловая крупа очищенная, мак, орехи, изюм, сахар, вода. Перловку и мак муж замачивает с вечера. Днем 6-го отваривает перловку до готовности на небольшом огне, все время помешивая, а мак — растирает добела. Потом все ингредиенты смешивает. Мама моя делала кутью на узваре и меде, но тогда она быстро прокисает, потому мы готовим ее на сахаре и воде.

Вместе с кутьей на столе на "святвечир" стоит 12 постных блюд. Обязательно делаем узвар и калачи с маком. А вместо обычной скатерти "стелим" солому. На нее кладем несколько головок чеснока — символ защиты от всего злого. А в углу комнаты ставим сноп пшеничный. Сейчас некоторые люди используют жито — вроде как символ жизни. Но по древним традициям это должна быть пшеница — символ богатства, и мы ее придерживаемся. Размер снопа неважен: иногда он и большой у нас бывает, иногда — миниатюрный.

Перед ужином я молюсь нашему роду, о предках и приглашаю их к нашему столу. А на ночь мы со стола еду не убираем, чтобы почившая родня угостилась тоже".

Своим фирменным рецептом кутьи и праздничного блюда делилась и Ольга Сумская.

Дома актриса готовит традиционную кутью из пшеницы.

"На Рождество наша семья часто бывает в Яремче, где проходит известный фестиваль украинской музыки и традиций. И вот там мой рецепт кутьи уже неоднократно был признан лучшим, что очень приятно", – говорит Сумская.

Актриса рассказала, что секретики аутентичного рецепта кутьи из пшеницы она подсмотрела у своей прабабушки, но усовершенствовала рецепт по-своему.

Ингредиенты: 1 кг пшеницы; 2 стакана свежего мака; ½ стакана сахара; разные сорта изюма (всего 1 стакан); ½ стакана кураги; орехи, мед, коньяк.

По ее словам, самое главное – выбрать правильный сорт пшеницы.

"Это должна быть быстроразваривающаяся пшеница, а не кормовая, она продается у бабушек на базарах. Варим 1 кг пшеницы (не меньше часа), отдельно варим 2 стакана мака – заливаем его водой и добавляем полстакана сахара. Мак с сахаром кипит минут 15, затем сливаем водичку через сито, даем маку остыть.

Параллельно запариваем курагу и разные сорта изюма (желтый, красный, темно-синий). Курагу берем в пропорции полстакана на килограмм пшеницы. Запариваем курагу вместе с изюмом горячей водой 80 градусов. Настаиваем полчаса, не дольше. После этого сливаем воду, но не выбрасываем ее (этот узвар мы процеживаем и используем чуть позже). Режем изюм, если он крупный. Мелко режем курагу.

В отдельной чашке запариваем орехи. Ни в коем случае не вместе с изюмом, потому что от орехов вода будет немного горчить. Процеживаем орехи и даем им подсохнуть. Готовый мак нужно взбить в блендере или в мясорубке до бело-молочного цвета.

Теперь заливаем в кутью узвар и… остается добавить парочку столовых ложек коньяка.

"Это и есть секретный ингредиент, благодаря которому кутья обретет неповторимый божественный вкус, от которого все в восторге!" – уверяет Ольга Сумская.

Дмитрий Комаров, ведущий программы "Мир наизнанку" на 1+1

"Моя бабушка всегда добавляла в кутью много сухофруктов — сушеные груши, яблоки, абрикосы, а иногда и консервированные вишни. Получалось настоящее лакомство. И сейчас на Рождество кто-нибудь из моих родных обязательно делает кутью именно по такому рецепту. Это наш семейный рецепт, с которым связаны самые теплые воспоминания из детства".

Николай Тищенко, ресторатор и ведущий программы "Ревизор" на "Новом канале"

"В процессе приготовления кутьи особое внимание уделяю медовому соусу, который не должен быть излишне сладким. Для этого обязательно беру цветочный мед. Или же добавляю в блюдо цукаты из тыквы. Не менее важный для меня нюанс — не сильно разваривать пшеницу, доводить ее до состояния al dente".

Алексей Суханов, ведущий программы "Говорить Україна" на телеканале "Украина"

"Кутья ведь традиционное рождественское блюдо, поэтому готовлю я ее без каких-либо изысков. Обязательные компоненты, как известно, пшеница, мака и мед. Люблю добавлять еще горсть грецких орехов, они подчеркивают и насыщают вкус. Знаю, что в кутью также добавляют изюм, курагу, но я любитель классического рецепта".

Григорий Решетник, ведущий шоу "Холостяк" на СТБ

"Очень вкусную кутью варит дедушка моей жены Кристины. Ему 84 года, но он готовит ее самостоятельно. Вначале он варит пшеницу, потом вручную размельчает мак, туда добавляет грецкие орехи, мед, сваренную пшеницу и все это хорошо перемешивает. Это очень вкусно! Не было такого, чтобы кутья осталась — я безумно люблю это блюдо еще с детства.

У нас в Николаеве ее готовят немного по-другому. Если здесь это однородная масса, то у нас сваренную пшеницу заливают медом и узваром — сладким, вкусным. Мы, дети, безумно любили кутью! Кстати, кутью могут готовить мужчины, пока женщины занимаются остальными блюдами для праздничного стола".

Рецепт кутьи от Влады Литовченко

Председатель Международного Фонда культурного сотрудничества, а также советник министра по вопросам семьи, молодежи и спорта Влада Литовченко 6 января на Святвечер любит, как и большинство украинцев, готовить кутью. У модели есть свой рецепт этого блюда.

Ингредиенты: пшеница — 1 ст; мак — 100 г; орехи грецкие (ядра) — 100 г; изюм — 100 г; мед — 1,5 ст.л.; сахар — по вкусу

Приготовление: чистое зерно промываем, просушиваем и отвариваем в подсоленной воде до готовности. Затем кашу охлаждаем и заправляем медом. Мак промываем и запариваем горячей водой на 2-3 часа. Потом воду сливаем и с помощью ручной кофемолки растираем мак до получения макового молочка. Добавляем в смесь мед или сахар и кладем в кашу. Ядра грецких орехов поджариваем на сковороде и добавляем в кашу. По желанию в кутью можно добавить узвар.

А еще в Рождественскую ночь загадывайте желание. С праздником!

По материалам: fakty.ua; viva.ua; fakty.ictv.ua