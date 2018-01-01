Как туловище без конечностей: в Китае на берегу нашли мутанта, и он живой

Пользователи Сети остались в шоке от увиденного.
Как только мужчина поднял мутанта, существо зашевелилось в его руках, сообщает Daily Star.
На видео, которое больше похоже на отрывок из фильма ужасов, человекообразное существо стало двигать "головой" и конечностями. Мутант был похож на полураслчененного человека.
"Кажется, у этого существа есть голова, напоминающая человеческую, и что-то похожее на руки и ноги. На мой взгляд, это может быть новый вид морских обитателей или мутировавшая морская звезда", - говорится в описании к ролику.
Ранее таинственное чудовище, которое разорвало двух собак в Аргентине, попалось на фото.
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