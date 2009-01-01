Как в Украине Крещение отмечали: купания в проруби и скандальный марш УПЦ МП, опубликованы фото и видео

В кропивницком на смену традицийнихх церковных хоров из динамиков зазвучала песня на музыку марша "Прощание славянки"

С самого утра в Киеве горожане окунаются в ледяную прорубь и идут в церковь, чтобы освятить воду.

Главные столичные мероприятия по случаю Крещения по традиции проходят в Гидропарке возле часовни Крещения Господнего, где воду освятил предстоятель УПЦ КП Филарет.

В Одессе городской голова Одессы Геннадий Труханов принял участие в крещенских купаниях, пишет Думская.

Мэр купался на одесском пляже, где из-за наплыва льда пришлось делать специальную прорубь. Выйдя из ледяной воды, он поздравил одесситов с праздником.

Кроме того на Ланжероне установили национальный рекорд по одновременному массовому погружению в холодное море.

Представитель одесских моржей зафиксировал температуру воды, которая оказалась на несколько десятых градуса ниже нуля.

С шариками и визгами крещенские ныряльщики совершили ледяное омовение. К сожалению, из-за просчетов организаторов сразу подсчитать количество участников не получилось: многие посмешили к палаткам вместо стола регистрации. В то же время на данный момент известно, что зарегистрировалось на рекорд 200 человек.

Известные писатели и издатели братья Капрановы также окунулись в Крещенскую прорубь.

В Кропивницком тадиционное крещенские купания в источнике святого Даниила было испорчено музыкальной инициативой священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата, пишет Златополь.

Утром, когда у источника собралось около сотни горожан, на смену традицийнихх церковных хоров из динамиков зазвучала песня на музыку советского марша "Прощание славянки". Слова песни вызвали возмущение горожан.

В Ивано-Франковске сотни людей, традиционно, пришли на берег реки Быстрица Надворнянская, чтобы отметить Крещение Господне. Люди набирали Иорданскую воду из реки (ведь верят, что она не теряет своих целебных свойств круглый год), а некоторые из смельчаков даже купался. Среди них были даже девушки, пишет Галицкий корреспондент.

"Это просто кайф! Как заново родился! Вода прекрасная, и, если готовиться — совсем не холодно ", — описывали свое состояние горожане, выйдя из ледяной купели.

Фото: odesa.depo.ua; dumskaya.net; gk-press.if.ua; видео: zlatopil.com.ua