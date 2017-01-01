Каким будет 2018 год: гороскоп для всех знаков зодиака

Гороскоп для каждого знака зодиака приоткроет тайну над тем, что нас ожидает в будущем.

Наступающий 2018-й год по Восточному календарю — это год Огненной Собаки. Новый год обещает стать для многих радостным и успешным.

Овен

Овнов будет сопровождать настрой на успех nrastro.ru

Овнов в следующем году будет сопровождать настрой на успех. Им рекомендуется слушать советы окружающих, избегать спонтанных вcплесков эмоций и гнева. Что касается любовных отношений, то эта сторона жизни у большинства Овнов не ознаменуется какими-нибудь экстраординарными событиями. Если кто-то из Овнов решит жениться или, напротив, расстаться со своим партнером, то это будет вполне обдуманным решением. В карьере Овны могут достичь новых вершин. И деньгами они тоже, судя по всему, обижены не будут. Но для того, чтобы все так и произошло, от Овнов потребуется предельное трудолюбие, терпение и разумная инициативность. Существует риск, что в 2018 году Овны не будут уделять своему здоровью должного внимания. Причины этого могут быть разными – от чрезмерной занятости в профессиональной сфере до безразличия к себе из-за неустроенности в личной жизни.

Телец

Для Тельцов звезды сулят интересный год nrastro.ru

Для Тельцов звезды сулят интересный год – насыщенный событиями и сильными эмоциями. Любовь будет у Тельцов на первом месте. Однозначно удачным 2018 год станет для тех из них, кто задумает избавиться от рутины в отношениях. Что касается финансов и карьеры, то тут будет наблюдаться положительная динамика. Уже с начала года Тельцам советуют озаботиться вопросом своего режима питания, полноценных физических нагрузок, активного отдыха.

Близнецы

2018-й год для Близнецов станет очень хорошим временем nrastro.ru

2018-й год для Близнецов станет очень хорошим временем. Именно в такие периоды жизни удается освобождаться от старых проблем и семимильными шагами двигаться вперед. В личной жизни этот год может ознаменоваться значимыми событиями. Те Близнецы, которые планируют вступить в брак или завести ребенка, могут с полным основанием рассчитывать на то, что так и произойдет. В 2018 году Близнецы могут смело браться за реализацию больших проектов. В этот период вероятны знаковые встречи, которые сделают возможными совершенно новые и весьма многообещающие перспективы.

Рак

В следующем году Раков ждет удача nrastro.ru

В следующем году Раков ждет удача и результат. Личная жизнь доставит Ракам массу приятных минут. Одинокие представители этого знака получат отличные шансы встретить свою половинку. Те же из них, кто уже успел найти любимого человека, смогут значительно развить свои отношения и даже, возможно, скрепить их браком. Ракам не стоит строить больших карьерных планов на 2018 год. Во второй половине года Ракам стоит задуматься об усовершенствовании и расширении своих профессиональных навыков. Внимательнее относитесь к своему здоровью.

Лев

2018-й сулит Львам перемены nrastro.ru

2018-й сулит Львам перемены в отношениях со второй половинкой. В первую очередь это может коснуться женатых и замужних Львов, поскольку перемены будут связаны с прибавлением в семействе. Конечно, не у всех Львов родятся дети, но многие задумаются о необходимости завести ребенка, а большинство из задумавшихся попытаются сделать все необходимое, чтобы это желание стало реальностью. В 2018 году Львам может потребоваться решать какие-то юридические вопросы. Возможно, это окажется связано с финансовыми делами, но не исключено, что они будут просто касаться рядовых проблем и забот в профессиональной сфере. Самочувствие должно стать для Львов предметом пристального внимания.

Дева

Не придется жаловаться на судьбу Девам nrastro.ru

Не придется много жаловаться на судьбу в следующем году Девам. Эти 365 дней принесут им немало поводов для радости и ощущение того, что есть в мире и справедливость, и удача. Большинство Дев будут довольны своей личной жизнью. Недовольство же у некоторых из них может быть вызвано единственным – отсутствием ярких событий, но не более. Говорить о существенных негативных обстоятельствах тут однозначно не приходится. В 2018 году Девам удастся реализовать или, по крайней мере, начать воплощать в жизнь проекты, задуманные ранее. Для этого наступит максимально благоприятное время. Результат здесь будет зависеть от масштабности проекта. Что же касается усилий, которые для этого придется прикладывать, то Девам не придется слишком уж много напрягаться.

Весы

Для Весов влияние планет окажется нестабильным nrastro.ru

Для Весов влияние планет в 2018 году окажется нестабильным, так что людям, родившимся под этим знаком, временами будет казаться, что они живут словно на качелях, то поднимаясь на вершину успеха, то испытывая чувство отчаяния. В 2018 году Весам удастся довести до логичного финала некоторые из забот, связанные с личной жизнью и беспокоившие их ранее. Некоторые из Весов столкнутся с претензиями со стороны своих партнеров, которые не будут иметь никаких оснований. В этом случае Весы, вероятно, должны задуматься: а стоит ли им терпеть все это? Денег Весам в 2018 году будет не хватать. Причины этого могут быть разными, поэтому говорить о них что-то определенное невозможно. Так будет продолжаться до конца лета и, возможно, даже часть осени. А дальше ситуация более или менее выровняется.

Скорпион

Скорпионов можно отнести к числу фаворитов nrastro.ru

2018-й год можно справедливо отнести к числу фаворитов астрологического прогноза на будущий год для Скорпионов. Позитивное влияние Сатурна обеспечит Скорпионам отличные шансы на большой личный успех. Но для этого предписывает уважать авторитеты и не чуждаться советов людей старше или опытнее себя. Личная жизнь Скорпионов явно улучшится. Что касается финансов и карьеры, то для Скорпионов в 2018 году, надо полагать, выдастся не самое простое лето. За это время сложится несколько стрессовых ситуаций, могут возникнуть обстоятельства, когда абсолютно непонятно будет, какие решения принимать и как себя вести.

Стрелец

Для Стрельцов 2018-й год станет переломным nrastro.ru

Наступающий год для большинства Стрельцов станет переломным. Ими была проведена значительная внутренняя работа, благодаря которой они стали и мудрее, и рассудительнее. В личной жизни для Стрельцов вероятны позитивные и весьма значительные перемены. В профессиональной сфере Стрельцы тоже будут иметь немало возможностей достичь желаемых целей, поскольку в 2018 году они окажутся в условиях, наиболее соответствующих их пожеланиям и требованиям. Появится возможность решить ряд старых проблем – отдать долг, или завершить какой-то проект-долгострой на работе, или что-нибудь еще. Тема здоровья окажется для вас одной из самых актуальных.

Козерог

Козерогам в 2018 году будет значительно легче nrastro.ru

По сравнению с 2017 годом, Козерогам в 2018 году будет значительно легче. Многие Козероги, надо полагать, в этот период постараются перенести фокус своего внимания с деловой и финансовой сферы на личную жизнь. Впрочем, это и не удивительно, ведь большинство из них в 2017 году явно пренебрегали ею в пользу профессиональной сферы. Почти каждому Козерогу в 2018 году представится возможность испытать большую любовь или закрутить грандиозный роман. Не исключено, что все это начнется с какой-то сентиментальной истории, о которой они впоследствии даже и не вспомнят. Но это и не важно, потому что за нею последуют события гораздо более значимые. Для карьерных свершений 2018 год обещает стать очень удачным.

Водолей

Для Водолеев 2018 год станет не самым простым nrastro.ru

Для большинства Водолеев новый 2018 год станет далеко не самым простым и спокойным временем. Личная жизнь как минимум у некоторых из Водолеев окажется в запустении. У кого-то на нее банально не будет хватать времени, кто-то вступит в период спада отношений, пройдя их кульминационную точку в 2017 году. Конечно, все это не означает, что в Водолеев никто не будет влюбляться, что они ни с кем не будут встречаться и не станут заключать браки. Но эмоциональный фон при этом, вероятно, окажется не очень высоким. Финансовые дела будут Водолеев то радовать, то заставлять всерьез тревожиться. Наиболее проблемный период в этом плане придется у них на лето. А это значит, что Водолеям желательно уже сейчас начать делать посильные сбережения и не тратить их без крайней надобности. В плане физического самочувствия этот год для многих Водолеев станет настоящим испытанием.

Рыбы

Немало поводов для радости ждет Рыб nrastro.ru

Немало поводов для радости ждет Рыб в 2018 году. Одинокие Рыбы получат шанс на перспективное знакомство и даже на развитие его в крепкий и интересный союз. Большинство представителей знака Рыб, которые уже нашли свою половинку, переживет интересную весну (в особенности, в период, близкий ко дню рождения) и спокойную и вполне благополучную зиму. 2018 год станет периодом, когда вам нужно будет переходить от мечтания и построения планов к их практической реализации. Грядущие 365 дней идеально подходят для этого. Можно утверждать больше: если Рыбы не воспользуются таким замечательным шансом, то утратят возможности, которые в будущем, может быть, не дадутся им еще долгое время.

Напомним, ранее астролог рассказал, что сулят звезды украинцам и Украине в 2018 году.