Какой сегодня праздник – 26 июля: кому молятся в этот день, что говорят приметы и кого поздравляют

"Главред" узнал приметы и традиции дня.

26 июля православные празднуют Собор Архангела Гавриила.

Именно он принес Деве Марии благую радость о Воплощении Сына Божия. Так что это весьма почитаемый в религии архангел.

Имя Гавриил означает "Божья твердыня" или же "крепость Божия". На иконах Архангела Гавриила изображают с райской ветвью, которую тот принес Деве Марии, или со светящимся фонарем в правой и зеркалом в левой руках.

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Собор Архангела Гавриила: молитва

Считается, что Архангел Гавриил помогает:

если у женщины проблемы с бесплодием или беременностью;

в усыновлении;

проблемы в общении с родными и близкими.

О, святый великий архангеле Гаврииле, Божию Престолу предстояй и озарением от Божественного света осиянный, ведением же непостижимых тайн о превечней премудрости Его просвещенный! Всеусердно молю тя, настави мя к покаянию от злых дел и ко утверждению в вере моей, укрепи и огради душу мою от искушений прельстительных, и умоли Создателя нашего о отпущении грехов моих. О, святый великий Гаврииле архангеле! Не презри мене грешнаго, молящегося тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и в будущем, но присно помощник мне явися, да непрестанно славлю Отца и Сына и Святого Духа державу и твое предстательство во веки веков. Аминь.

26 июля: приметы

Этот день считается серединой лета. По народному календарю, если 26 июля погода сухая, то и осень будет сухой, а также долгой и теплой. А вот дожди прочили неурожай.

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В народе верили:

в этот день кланяться матушке ржи и святым приспело;

если изменяет туча цвет, то изменится и погода.

В этот день в старину обязательно молилась Богородице о доброй жатве: женщины просили Богоматерь ниспослать им сил, дабы успеть до наступления дождей собрать весь хлеб.

26 июля: именины

С Днем Ангела в этот поздравляют всех, кого зовут Гавриил, Вероника, Степан и Юлиан.

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