Какой сегодня праздник: как праздновать Илью и что нельзя делать

"Главред" напоминает традиции и запреты праздника Ильи.

Как праздновать День Ильи. Фото из открытых источников

в этот же день свои именины празднуют все мальчики по имени Илья.

2 августа отмечается. Заодно

Ильин день: обряды и традиции

В этот праздник православные посещают богослужения в память пророка Илии. Малоимущим и бездомным раздавали в этот день еду.

А в деревнях была традиция устраивать совместные трапезы с соседними селами.

День Ильи: что нельзя делать

Главный запрет праздника Ильи – запрет на купания в реках и озерах. Подробнее читайте об этом в нашем материале Ильин день: почему нельзя купаться.

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Среди других запретов на Илью:

громко кричать, петь, стрелять;

нельзя работать дома, в поле и огороде;

сквернословить и допускать плохие мысли;

выпускать из дома домашних животных, а дворовых, наоборот, брать в дом;

ловить рыбу;

стоять под деревом и на перекрестках.

Что стоит за каждым из этих запретов и что, наоборот, можно и нужно успеть сделать на Ильин день-2018 – читайте в нашем материале День Ильи-2018: что нельзя делать.

Ильин день-2018 и именины Ильи: поздравления

Духовность, вера, возрожденье

Спасают мир от темноты.

Господь великим провиденьем

Ведет нас к истинам простым.

С особым днем Ильи пророка!

Пусть в каждом доме будет хлеб,

Никто не будет одиноким,

В грехах никто не будет слеп.

В семью придет навечно радость,

Покой поселится в сердцах.

Нам помнить нужно этот праздник

И почитать Илью в церквах.

***

В Ильин день пожелать хочу вкусного и сдобного первого хлеба, щедрости души и большого урожая, благоприятной погоды и ясного неба, доброго отдыха и почитания пророка, искренних молитв и дождевых капель, которые принесут на землю плодородие и благополучие.

***

3 смс - 184 символа:

В день Ильи-пророка вам

Я желаю счастья.

Не пророчит пусть судьба

Беды и ненастья.

Пусть лишь добрые прогнозы

Будут в жизни вашей.

Будет пусть здоровье в теле,

Дом ваш — полной чашей.

Больше поздравлений читайте в нашем материале Ильин день-2018 и именины Ильи: поздравления на словах и в анимированных открытках.

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