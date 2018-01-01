Какой сегодня праздник – Международный день дружбы: поздравления в прозе, стихах и картинках

"Главред" собрал идеи, как поздравить с Днем друзей на словах и в открытках.
30 июля отмечается Международный день дружбы-2018.
ООН учредила этот праздник в первую очередь для того, чтобы напоминать странам о необходимости дружеских взаимоотношений между народами – как в пределах одного государства, так и на международном уровне.
Этот праздник перекликается также с Международным днем друзей, который отмечается 9 июня.
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Но что 9 июня, что 30 июля – это отличный повод поблагодарить всех друзей за то, что они есть в вашей жизни.
Международный день дружбы: поздравления в прозе
В Международный день дружбы от всей души желаю замечательных друзей и их доброй поддержки, весёлой компании и увлекательного досуга, взаимоуважения и доверия, совместных идей и творческих затей.
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Спешку поздравить тебя с Международным днем дружбы и пожелать тебе хочу сегодня поменьше унывать и огорчаться, любить весть мир и весело смеяться. Пусть каждый новый день подарит тебе радость, а наша дружба не исчезнет никогда, несмотря на небольшие ссоры и недопонимание.
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Настоящий друг — одна из наибольших ценностей в нашей жизни. Спасибо, что ты есть, дружище! С днем дружбы тебя и пусть никогда она не прерывается. Желаю тебе найти настоящего себя, настоящую любовь и все уметь сохранить, несмотря ни на что!
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Поздравляю с Международным днем дружбы. Пусть в твоей жизни будут люди, которые всегда готовы прийти на помощь, которые в любой ситуации примут твою сторону, которые вместе с тобой разделят и радость, и печаль, люди, которые называются друзьями. Пусть наша связь никогда не оборвется. Желаю крепкой дружбы, ярких улыбок и счастливых дней в окружении дорогих людей.
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Настоящему другу в день дружбы хочется пожелать, чтобы каждый твой миг был похож на яркий и впечатляющий холст, нарисованный талантливым художником. Желаю, дабы все твои капиталовложения со временем превратились в самые дорогие активы, и ты смог себе позволить все блага этого мира.
Поздравления с Днем дружбы прикольные
Без друзей хороших сложно,
Дружба – это важно!
Верный друг всегда поможет
Денежкой бумажной!
В гости пусть друзья приходят
Днями и ночами!
Жизнь дороги не разводит
С лучшими друзьями!
***
Желаю классных модных селфи –
С друзьями фото веселей,
Смеяться, прыгать, словно белки,
Шокируя вокруг людей!
С тобой мы пережили много
Невероятных передряг.
В День дружбы встретиться б неплохо
И обсудить кто, где и как.
***
Вам, мой хороший друг, я хочу пожелать всего хорошего. Большую реку настоящего, не призрачного счастья. Величавое озеро сбывающихся желаний и надежд. Огромное море улыбок от знакомых и незнакомцев. И настоящий океан веры в то, что в жизни все будет хорошо. Все получится!
***
Пусть День дружбы принесёт
Счастья, света — на весь год,
Радости, любви, добра,
Чтоб удача в жизнь пришла!
Благоденствие чтоб было,
И судьба чтобы любила —
Баловала каждый день,
Ничего не взяв взамен.
Чтобы дружба была крепкой,
Вдохновляющей, заметной,
Собирай друзей почаще —
И пусть станет жизнь лишь слаще!
С Днем дружбы стихи подруге
За эти годы, веришь, как сестра
Ты стала мне. И в этот день прекрасный
Желаю я, чтоб дружба навсегда
Такой же светлой оставалась, ясной.
Дороже друга в мире не найдешь.
Ты рядом и всегда меня поддержишь.
Ты выслушаешь и всегда поймешь,
Утрешь все слезы, радостью утешишь.
Спасибо миру, у меня есть ты,
И дружба наша крепнет с каждым годом!
Пусть наши исполняются мечты
И стрелки счастья не меняют хода!
***
Ты лучшая подруга, знай об этом,
И ближе у меня подруги нет!
Ты делишься всегда своим секретом,
Тебе могу доверить я секрет!
Спасибо тебе, милая, за дружбу,
За каждое мгновение и денек!
С Днем дружбы поздравляю так радушно
Тебя, мой самый милый ангелок!
***
тебе в любое время дня и ночи
Могу приехать просто за советом…
Подруга, повезло с тобою очень!
Спасибо тебе, солнышко, за это!
Подругой быть особое искусство,
И ты им овладела в полной мере!
Со мною разбираешь мои чувства
И даже помогаешь вещи мерить!
Будь счастлива, прохожим улыбайся,
Кружи мужчинам головы почаще…
С Днем дружбы! Никогда не сомневайся
Во мне, своей подруге настоящей!
***
С тобой хорошая погода,
Улыбкою согреешь.
Пройдут пусть молодые годы,
Но дружба не стареет.
Пусть сквозь туман семейных дел
Найдется в жизни время
Для обсужденья важных тем,
Развеются проблемы.
Подруга, знаешь ты без слов,
Что мне для счастья нужно.
Желаю теплых островков
Общения. С Днем дружбы!
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