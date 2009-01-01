Киев был, есть и будет оставаться городом контрастов

Столица крупнейшего европейского государства катастрофически теряет привлекательность.

Монумент Богдану Хмельницкому и Михайловский Златоверхий собор УНИАН

"Як тебе не любити, Києве мій"…

Киев… Город — красавец, самобытный и неповторимый. Пожалуй, самый комфортный и удобный для проживания из всех городов Российской империи, включая Москву и Санкт-Петербург. Таким он был и оставался некоторое время после революционных потрясений столетней давности. Даже большевистский режим с его идеологической установкой: "Весь мир насилья мы разрушим до основания, а потом…" не нанёс ему ощутимого ущерба до тех пор, пока Вторая мировая война безжалостным катком дважды не прошлась по нему сначала с запада на восток, а затем с востока на запад, оставив после себя пепелища и груды развалин.

Крещатик в 1944-м Всеобщее достояние

Перед отступлением Красной Армии осенью 1941 года, агенты НКВД заминировали большинство жилых и общественных зданий в центральной части Киева и все важные объекты жизнеобеспечения, а после того, как в городе обосновались немцы, стали методично взрывать, якобы, ради уничтожения живой силы противника. Советская пропаганда так никогда и не признала, что в результате этих акций мирных киевлян погибло в десятки раз больше, чем оккупантов, а не менее 50 тысяч жителей остались без крыши над головой и средств к существованию (так, только в результате подрыва здания комендатуры погибли два десятка немцев и несколько сотен киевлян, стоявших в очереди на регистрацию). Всего же было уничтожено 940 крупных административных и жилых зданий, не считая объектов инфраструктуры и большого количества малоэтажных частных домов. Однако, даже то, что в Киеве уцелело, было реставрировано и построено в первые послевоенные годы, в какой-то мере вернуло городу ощущение былой красоты и величия.

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Крещатик нынешний УНИАН

Но вскоре пришла пора волюнтаристов, взявших курс на возрождение и укрепление военной мощи СССР. В стремлении обрести мировое лидерство, послевоенные правители (как это было и во времена индустриализации, инициированной Сталиным в 30-е годы) отдавали приоритет дальнейшему развитию военно-промышленного комплекса с целью выпуска вооружений в немыслимых количествах, на что уходила львиная доля государственного бюджета. Соответственно, программы социальной направленности, в том числе жилищное строительство, финансировались по остаточному принципу.

Города, и Киев не исключение, стали застраивать дешёвыми безобразными пятиэтажками, слепленными на скорую руку, которым установили срок эксплуатации не более 50 лет. Многие из этих домов, метко названных "хрущобами" в честь отца проекта — первого секретаря ЦК КПСС и главы государства Никиты Хрущёва, давно преодолели критический возраст, но продолжают стоять по соседству с бетонными 9-, 12- и 16-этажными грязно-серыми коробками эпохи "брежневского застоя". Таким образом, города на протяжении нескольких десятилетий заполоняли безликие жилые массивы, поражающие своим убожеством и похожестью, являя собой образцы примитивизма в градостроительстве и архитектуре. Благие намерения — удовлетворить нужды советских людей в жилье любыми способами и в кратчайшие сроки — так и не были реализованы в полном объёме, поскольку гигантские очереди из трудящихся, мечтавших получить отдельную квартиру, продвигались крайне медленно. Тем не менее, значительная часть советских людей была осчастливлена, а их радости не было предела, учитывая, что жильё в то время выделялось бесплатно, что являлось одним из немногочисленных, но неоспоримых преимуществ советского строя.

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Безликие хрущобы на Отрадном Всеобщее достояние

С развалом СССР закончилась эпоха "великих строек коммунизма", а его строители, как-то враз лишившиеся работы, поскольку их труд перестал быть востребованным, разбрелись по домам в ожидании — чем закончится постперестроечный бардак. В Украине процесс "ломки", сопровождаемый социальными потрясениями, продолжается четверть столетия, являя миру уродливые формы управления государством, ведущие к его деградации и разрушению. "Керманичі", декларируя популистские лозунги о европейских устремлениях, на самом деле заняты чем угодно (в основном — банальным дерибаном), только не выводом страны из затянувшегося кризиса. Недавно услышал забавный ремейк известного анекдота о Штирлице применительно к президенту Украины (неважно какому): "президент, допивая очередной стакан вискаря, тупо смотрел на политическую карту мира — его рвало на Европу". Как говорится — в каждой шутке есть доля шутки.

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Война закончилась более 70 лет назад, а в центре Киева все еще остаются руины УНИАН

Однако, вернёмся к многострадальному Киеву. Являясь столицей крупнейшего европейского государства, он катастрофически продолжает терять привлекательность, обрастая недостроенными по разным причинам жилыми зданиями, руинами многочисленных промышленных предприятий и объектов инфраструктуры. Бывший мэр Киева Иван Салий насчитал таковых более семисот! Среди множества многоэтажек, кукурузными початками торчащими по всему городу, выделяются призраки-гиганты. Это останки театрального института, перекрывшего Львовскую площадь, и культурно-оздоровительно-спортивного комплекса на Виноградаре (как образец отношения власти к культуре, спорту и здоровью нации). Из космоса хорошо видны коробки недостроенных торгово-развлекательных центров: "Республика" площадью 300 000 кв. метров напротив ипподрома и "Retroville" площадью 120 000 кв. метров на проспекте Правды. Причём для возведения последнего была уничтожена значительная часть прекрасного яблоневого сада, принадлежавшего агрокомплексу "Пуща-Водица". Теперь — ни сада, ни ТРЦ. Апофеоз маразма — разрушающийся реабилитационный ожоговый центр на окраине Киева, состоящий из полутора десятков зданий, разной степени недостроенности. И весь этот парад бесхозяйственности — малая толика, ведь Киев является лишь незначительной частью огромной страны.

Олег Коршунов, заслуженный штурман-испытатель СССР