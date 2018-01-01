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Киевлянка изобрела свое "молодильное яблочко": она каждые выходные голышом купается в Днепре, фото

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1 / 7 Инна Владимирская уже девять лет придерживается ритуала (Фото: David Tesinsky/Caters News)

Инна Владимирская уже девять лет придерживается ритуала.

32-летняя жительница Киева Инна Владимирская уже девять лет каждые выходные, несмотря на почти десятиградусный мороз, приезжает на берег Днепра и голышом купается в реке.

После погружения в ледяную воду, девушка бегает по снегу и согревается. Она убеждена, что эти процедуры помогают ей сохранить молодость, сообщает The Sun.

"Погружение в холодную воду активизирует циркуляцию крови, что помогает расщеплять жир, повышает мышечный тонус и омолаживает кожу", -  отметила Инна.

По словам киевлянки, такой ритуал она выполняет каждые выходные уже девять лет, ее муж в этом полностью поддерживает, и разделяет увлечение супруги.

Инна уверяет, что вреда своему здоровью она не наносит, ведь после купания сразу отправляется согреваться.

"Я просто не остаюсь в воде слишком долго, и как только я выхожу, я вытираюсь, и иду прямо к своей теплой машине", - отметила Владимирская.

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Теги:  
Инна Владимирская, Днепр, холод, купание, моржевание
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