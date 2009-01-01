Китаянка потеряла 1,5 литра крови после секса с "голодным" мужем

Женщина чуть не умерла от слишком сильной сексуальной активности.

Интим обернулся для пары кошмаром fakty.ictv.ua

26-летняя Сяо Цин из Китая оказалась на грани жизни и смерти после интимных отношений с мужем, который вернулся из шестимесячной командировки.

Женщину доставили в больницу в Китае с сильными болями в животе, которые спровоцировал разрыв кисты яичника. В результате пострадавшая потеряла 40% крови от общего объема, пишет Daily Mail.

Китаянка долгое время не виделась со своим 28-летним мужем из-за того, что супруги работают в разных городах. Однако романтическое воссоединение чуть не закончилось летальным исходом. После секса девушка почувствовала острую боль в животе, и ее экстренно доставили в больницу провинции Хунань.

Врачи обнаружили в области живота и таза пациентки большое количество крови и жидкости. У девушки произошел разрыв кисты правого яичника размером в три сантиметра в диаметре.

"В животе было около 1500 мл крови, что составляет около 40% от общего объёма. Если бы ее доставили в больницу позже, то девушка могла быть мертва", – говорит врач.

По словам доктора, причиной разрыва могла стать слишком сильная сексуальная активность. Сейчас жизни пациентки ничего не угрожает.