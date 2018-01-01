Китайский Новый год-2018: когда праздновать и как привлечь удачу

16 февраля Желтая Земляная Собака вступает в свои права.

Год Желтой Земляной Собаки стоит встретить с хорошим настроением Фото: Reuters

Украинцы уже успели дважды отметить Новый год, но не стоит расслабляться – 16 февраля наступит Китайский Новый год.

Многие восточные народы вычитывают дату наступления Нового года по Лунному календарю. В 2018 году второе новолуние после зимнего солнцестояния наступит 16 февраля 2018 года в 17:13 по киевскому времени или в 23:13 по пекинскому. С этого времени и вступает в свои права год Желтой Земляной Собаки.

И если мы встречаем 2018 год, то все народы, которые живут по Лунному календарю, отмечают 4716 год. Продлится год Желтой Собаки до 4 февраля 2019 года.

Чтобы привлечь удачу, и провести год Желтой Земляной Собаки в гармонии и счастье, китайцы соблюдают несколько простых правил, которые стоит перенять, чтобы символ года был благосклонен.

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1.Накануне праздника нужно тщательно убрать свое жилье. Важно не только помыть полы и разложить все по полочкам, а избавиться от всего лишнего.

2.Также рекомендуют украсить дом красными гирляндами или фонарями, и развесить открытки с пожеланиями.

3.Как и у нас, у китайцев Новый год – праздник домашний, поэтому в это день принято обмениваться подарками с близкими, а потом выходить на улицу и зажигать фейерверки и благовония, чтобы отпугнуть злых духов.

4.В Новый год китайцы любят наряжаться в одежду красного цвета, ведь он привлекает удачу и отпугивает всякую нечисть.

5.Даже если вы не будете придерживаться советов выше, не стоит пренебрегать хорошим настроением. Китайцы верят, что в этот день мысли имеют особенную силу.

Но не стоит перестараться с этими обычаями – есть также ограничения и запреты на Новый год:

1.Нельзя делать уборку или мыть волосы в течение первых трех дней, поскольку это сметет/смоет удачу.

2.Плач ребенка, как полагают, приносит неудачу в семью, поэтому детей утихомиривают.

3.Нельзя просить денег, и ни в коем случае нельзя брать кредиты.