Клип украинских школьников об ужасных дорогах покорил Cеть: видео

В незатейливом сюжете идет речь о плачевном состоянии дорог в Украине.

Школьники сняли клип об ужасных дорогах Скриншот YouTube

В Интернете набирает популярности клип, который создали школьники из села Мшанец Старосамборского района на Львовщине

В незатейливом сюжете идет речь об ужасном состоянии дорог в Украине, а режиссером и сценаристом видео стал местный свещенник Роман Гром.

Священник рассказал, что дорога Лопушанка-Мшанец Старосамборского района находится в ужасном состоянии, что парализует любую коммуникацию и вызывает вымирание региона.

"Максимум, на что способна районная власть, - это позасыпать ямы речным шутром. На что, по их словам, идут большие средства. Этого хватает до первого дождя, а дальше наступает стабильность", — пояснил Роман Гром в Facebook.

Отметим, что ролик уже набрал почти 28 тысяч просмотров.

Напомним, в рейтинге Global Competitiveness Index Украину по качеству дорог обошел даже Мозамбик, заняв 129-ю строчку место по качеству дорог, и ряд других бедных африканских стран (в частности, Зимбабве – 116-е место).

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