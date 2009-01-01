Клоунские костюмы и вытье на морозе. Как в ДНР издеваются над пожилыми женщинами

На праздники Крещения и Масленицы это особенно заметно, пишет "Доктор Смерть".

Крещение в Донецке Фейсбук А.Чернова

В то время, как в Украине, святили в церквях воду и купались в проруби, на оккупированной боевиками ДНР и российскими военными территории Донецкой области издевались над пожилыми женщинами.

Об этом врач из Енакиево Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", пишет на своей странице в Facebook.

"РФ принесла в ОРДиЛО по праздникам, особенно религиозным, — исконно русЬкую моду публично издеваться над, в основном уже немолодыми, почти выжившими из ума, но имеющими рудименты вокальных задатков женщинами.

И на веселые праздники Крещения и Масленицы это особенно заметно!

Их наряжают в клоунские костюмы, убеждая, что это "исконно народная русЬкая одежда" и заставляют выть "а капелла" на морозе в местах людского собрания "народные русЬкие песни".

Не исключено, что особый всплеск упивания до белых горячек по данным праздникам — частично обусловлен желанием многих мужчин "упиться, чтобы не слышать этого вытья и не видеть этих..." — пишет блогер.

Он сопроводил свой рассказ фотографиями, сделанными в оккупированных Донецке, Горловке и Енакиево.

"Печально, что подобному "русЬкобабству" все больше на подобных праздниках "русЬкой жизни" в ОРДиЛО поддаются и молодые дурешки. Причем, вовсе без вокальных данных. Тот случай, когда красота не спасет — и не должна спасать, — от добротного пенделя! Ну, разве что ногами на первый раз сразу не пинать... И то — по ситуации, по реакции на первую оплеуху и вразумляющее назидание", — резюмировал Александр Чернов.

Ранее "Главред" сообщал, как украинцы отмечали Крещение: купания в проруби и скандальный марш УПЦ МП.