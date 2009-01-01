Киевская княжна Анна Ярославовна была гражданкой ДНР: в Сети троллят Путина

Когда родилась и жила Анна, Москвы еще не было, как не существовало и русского государства.

Владимир Путин Reuters

В частности, Путин сказала: "Просвещенная французская публика знает о "русской" Анна — королеве Франции; младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, являясь одной из основательниц как минимум двух европейских династий — Бурбонов и Валуа, одна из которых до сих пор правит в Испании", — сказал Путин.

Конечно же такие исторические ляпы и перекручивание фактов со стороны президента РФ не оставили равнодушными пользователей Сети. Они принялись ехидно шутить над Путиным, напоминая ему, что когда родилась и жила Анна, Москвы еще не было, как не существовало и русского государства.

путен во Франции заявил, что Анна Ярославовна была гражданкой ДНР — Хуёвый Шлем Губарева (@shlemofondo) 29 мая 2017 г.





Анна Ярославна, королева Франции, была дочерью киевского князя. И к удмуртам отношения точно не имела: pic.twitter.com/Kk7RLCvrgz — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 29 мая 2017 г.





Анна Ярославна была русской,Тутанхамон был из Перми,Цезарь учился в Хабаровске,а Астерикс и Обеликс вообще из Мытищ — Хуєвий Генічеськ (@Henichesk_UKR) 29 мая 2017 г.





Киев столица России. Киевские князья все россияне. Анна привезла во Францию триколор, чуть переделали и получился флаг Франции. pic.twitter.com/MrkG6ylapD — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 29 мая 2017 г.





Территория Москвы в то время, когда Анна Ярославна Киевская была королевой Франции. pic.twitter.com/hw1t542oqs — Андрій Шумило (@andykrim65) 29 мая 2017 г.





Напомним, в Сети троллят Путина за фото с пограничным псом.