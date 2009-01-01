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Киевская княжна Анна Ярославовна была гражданкой ДНР: в Сети троллят Путина

Сегодня, 12:21

Когда родилась и жила Анна, Москвы еще не было, как не существовало и русского государства.

Путин
Владимир Путин Reuters
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Макроном заявил, что дочь князя Ярослава Мудрого Анна была "русской".

В частности, Путин сказала: "Просвещенная французская публика знает о "русской" Анна — королеве Франции; младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, являясь одной из основательниц как минимум двух европейских династий — Бурбонов и Валуа, одна из которых до сих пор правит в Испании", — сказал Путин.

Конечно же такие исторические ляпы и перекручивание фактов со стороны президента РФ не оставили равнодушными пользователей Сети. Они принялись ехидно шутить над Путиным, напоминая ему, что когда родилась и жила Анна, Москвы еще не было, как не существовало и русского государства.

 






Напомним, в Сети троллят Путина за фото с пограничным псом.

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Княжна, Анна Ярославовна, троллинг Путин
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