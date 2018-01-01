Когда День Владимира-2018 и что подарить

"Главред" узнал историю и традиции праздника.
1030-ю годовщину крещения Киевской Руси.
Этим событием Украина, как мы знаем, обязана великому князю Владимиру. И в один день с Днем Крещения Руси мы отмечаем День святого Владимира, а все Вовы празднуют свои именины.
День Владимира: какого числа
Православные чтят память равноапостольного князя Владимира 28 июля – в день смерти этого великого украинца.
Также Владимиры празднуют свои именины:
Почему князь Владимир стал святым
Владимир, прозванный в народе Красное Солнышко, был внуком святой равноапостольной великой княгини Ольги.
В 987 году Владимир, захватив принадлежавший на тот момент Византийской империи Херсонес и угрожая походом на Константинополь, потребовал сестры у византийских императоров-соправителей Василия и Константина руки их сестры, царевны Анны. Братья дали согласие на брак при условии, что киевский князь примет христианство.
По преданию, перед свадьбой Владимир внезапно ослеп. В надежде на исцеление будущего супруга Анна предложила ему как можно скорее креститься. И во время крещения Владимир и впрямь прозрел. После чего и произнес свою знаменитую фразу: "Теперь я узрел Бога Истинного!"
Это чудо так поразило многих дружинников князя, что и те крестились. А затем последовало обращение в христианство всего государства.
За крещение Руси князь Владимир и почитается Церковью как равноапостольный святой. Подробнее об истории крещения Руси читайте в нашем материале Когда крещение Руси-2018: как отметят праздник в Киеве и в Украине.
О чем молятся князю Владимиру
У святого равноапостольного князя Владимира просят покровительства, когда нуждаются:
Также князь считается небесным заступником и покровителем всех мужчин, которые носят имя Владимир.
Молитва князю Владимиру
Святой угодник Божий, премудрый князь Владимир! Не обойди вниманием мольбы наши, умоли Господа о нас, дабы не прогневался он за грехи наши, вольно или невольно совершенные, но удостоит милосердия Своего и прощения, дабы могли мы удостоиться Спасения и Царствия Небесного. К Тебе, всемилостивый, взываем: упаси от врагов видимых и невидимых, от наветов дьявольских и человеческих, от недугов телесных и душевных. Не оставь своим покровительством в делах, во благо человеческое совершаемых. Во веки веков славу воссылаем Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Аминь.
День ангела Владимира-2018: что подарить
По характеру, Вовы чаще всего любят гармонию, а подарки любят получать полезные, "для дела".
Также универсальным подарком будет икона князя Владимира – чтобы тот защищал и покровительствовал им в мирской жизни.
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Именины Владимира: поздравления
Дорогой Володя, я тебя искренне поздравляю с этим замечательным днем и желаю от души никогда не сбиваться с верного курса к успеху и счастью, уверенно преодолевать все барьеры и препятствия, добиваться всех целей и поставленных задач, жить в удовольствие и быть искренне любимым.
***
Мы желаем другу Вовке,
Чтоб задумки все сбылись.
Думай ты и действуй ловко,
Чтоб была попроще жизнь.
Каждый день пускай сияет
Ярким светом сквозь года.
Пусть удача охраняет,
Грусть не тронет никогда.
Непременно будь веселым,
Только радость излучай.
И себе за то в награду
Много плюсов получай.
***
4 смс - 215 символов:
Вова, поздравляю тебя и желаю в любой ситуации и при любых обстоятельствах оставаться гордым и уверенным Владимиром, веселым и затейливым Вовкой, преуспевающим во всем и успешным Вовчиком, любимым и любящим Володей.
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3 смс - 196 символов:
В Вашем имени, Владимир,
Спокойствие, власть, мужество и мир.
Вы по жизни — победитель,
Судьбы своей Вы командир.
Я желаю Вам удачи в покорение высот,
Пусть в делах Вам и работе обязательно везет!
***
4 смс - 224 символа:
Великого и мужественного Владимира, прекрасного мужчину поздравляю с праздником. Желаю всегда быть лидером по жизни, стремиться к целям и заполучать успех, желаю крепкого здоровья и благополучия, море удовольствий и веселья.
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