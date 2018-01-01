Кола-авокадо и кроссовки с телефоном: первоапрельские шутки от известных брендов

Даже самые крупные корпорации не упустили случая показать свое остроумие.

В воскресенье, 1 апреля, в честь Дня дураков/Дня смеха известные бренды и интернет-пользователи разразились каскадом шуточных сообщений и новостей.

Волонтер Давид Арахамия (David Braun) сообщил о выкупе "112 канала".

"Ранее канал принадлежал беглому министру МВД Захарченко. Наняли брокера, три месяца вели переговоры, потом ждали еще решения юридических вопросов и вот, оно случилось", - написал он.

Известный сотовый оператор из США, T-Mobile, якобы выпустил Sidekicks - новейший "умный" гибрид кроссовок и сотовых телефонов.

Представители корпорации Google также представили огромное количество шуточных гаджетов, в том числе адаптера к клавиатуре, который будет воспринимать свайпы пальцами по клавишам, а также приложение Bad Joke Detector, способное находить и удалять плохие шутки с телефона владельца.

Китайский производитель гаджетов Xiaomi якобы выпустил смартфон Mi A1, способный фотографировать с помощью шести камер.

Хiaomi

Всемирно известная корпорация Coca-Cola презентовала сразу три новых вкуса своего популярного напитка - авокадо, хлебная закваска и древесный уголь.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские пограничники собрались "брать на работу" нильских крокодилов.