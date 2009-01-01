"Колорадская гнида решила испытать нервы ВСУ". Опубликовано видео ответки сил АТО

Беспилотный аппарат позволил максимально точно скорректировать огонь, отметили волонтеры.

Силы АТО на Донбассе Фейсбук 93 ОМБР

Опубликовано видео ответного огня украинских военных на обстрелы со стороны боевиков на Донбассе

Соответствующий ролик размещен на странице фонда "Повернись живым" в Facebook.

"Немного эпического видео о запрете открытия огня, или как работает ваша помощь на востоке. В последнее время противник начинает все больше наглеть, как тот колорадский жук на огороде. Его травишь, а оно опять лезет. Не так давно колорадская гнида решила испытать на прочность позиции и стальные нервы Вооруженных сил", — говорится в сообщении.

"За считанные минуты все наши опорные пункты были приведены в максимальную боевую готовность, и понеслась ... Беспилотный аппарат позволил максимально точно скорректировать огонь. Это заставило противника вернуться пока еще до своей посадки, спрятавшись в разрушенных зданиях. Но уже было поздно. Еще более мощного ответа с фланга они не ожидали. Результат вы видите, радоваться количеству погибших террористов неэтично, но мы радуемся", — рассказали волонтеры.

Напомним, ранее было опубликовано видео уничтожения минометной позиции боевиков под Красногоровкой.

Видео: @backandalive.