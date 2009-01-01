Командира морпехов ДНР "вернули на родину" из-за пьянства

По данным ГУР, из-за пьянства один из командиров морпехов потерял способность реагировать на сложившуюся обстановку.

tsn.ua "Донецкой народной республике" процветает злоупотребление спиртными напитками среди высоких военных начальников боевиков.

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.

По данным ГУР, из-за пьянства один из командиров морпехов потерял способность реагировать на сложившуюся обстановку.

"5 августа задержан начальник штаба одного из подразделений 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК, несколько суток находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он потерял способность управлять подразделением и адекватно реагировать на сложившуюся обстановку. Командование полка пыталось скрыть данный случай, но после разглашения информации российского офицера после проведения служебного расследования решено "вернуть на родину", — сообщает разведка.

Ранее в ГУР отмечали, что боевиков на Донбассе отучают от пьянства: оставили без денег на время проверки российскими кураторами.