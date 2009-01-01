Командование довело боевиков ДНР до паники: силы АТО могут ударить "Точками"

Командование 1 АК ДНР распространяет дезинформацию.

ТРК «Точка-У», иллюстрация red-ptero.livejournal.com

Следственный комитет РФ так активно раскручивал маховик лжи, что ему удалось повергнуть в панику боевиков ДНР.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, командование 1-го "армейского корпуса" ДНР распространило среди командного состава ряда "бригад" и "отдельных полковбатальонов" некие "разведывательные данные" о "возможном ракетном ударе ВСУ".

Якобы "разведывательные органы" оккупантов установили факт перемещения к зоне АТО украинским военным командованием сразу нескольких пусковых установок ТРК "Точка-У".

На фоне ранее муссировавшейся пропагандистскими СМИ России и ДНР темы "использования ВСУ комплексов "Точка-У", данное сообщение вызвало панику в среде боевиков, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее сообщалось, что украинская армия дополнительно снимает с консервации тактические ракетные комплексы "Точка-У".