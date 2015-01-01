Комбриг АТО о занятых позициях на Светлодарской дуге: "Зашли на плечах противника"

На той стороне потери противника в четыре раза больше, потому что они наступали, говорит Горбатюк.

Украинская бронетехника на Донбассе facebook.com/ato.news

Занятые бойцами АТО на Светлдарской дуге новые позиции являются выигрышными для украинских военных.

Об этом рассказал командир 54-й бригады ВСУ Владимир Горбатюк в интервью "Громадському".

"Противник пошел на наши позиции с целью захвата господствующей высоты. Было решение после отражения их неудачной атаки на их плечах выйти на их позиции. Что нам дал выход на их позиции? С тех позиций, которые мы сейчас удерживаем они постоянно вели обстрел в левый и правый фланг", — сказал он.

По его словам, на данный момент погибли 6 украинских бойцов.

"У нас были периодически потери "двухсотыми" и "трьохсотыми". Так потери и сейчас у нас есть — 6 погибших. Я их подтверждаю. Но на той стороне потери противника в четыре раза больше, потому что они наступали. Но эти позиции, которые мы заняли они являются стратегическими", — рассказал комбриг.

Ранее "Главред" сообщал, что боевики не смирились с потерей опорников, гонят в Дебальцево пехоту, танки и самоходки.

Видео: Громадське Телебачення.