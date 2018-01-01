"Конец любителей орала". Лидер африканской страны потребовал запрета орального секса

Как видно, идеи духовности и скреп уже добрались до Черного континента.

Угандийский лидер Йовери Кагута Мусевени заявил о том, что желает запретить оральный секс на всей территории страны.

Такое сообщение опубликовал западный портал Metro.

Лидер африканской страны произнес гневную речь, направленную против "неправильных сексуальных практик" в рамках кампании по их криминализации в Уголовном кодексе Уганды.

По его мнению, таковые практики насаждают некие "чужаки".

"Рот создан для еды, а не для секса. Мы знаем, куда занимаются сексом, и где он находится", — подытожил Мусевени.

Напомним, ранее мужчины назвали топ-3 техник занятий оральным сексом.