"Конец любителей орала". Лидер африканской страны потребовал запрета орального секса

Как видно, идеи духовности и скреп уже добрались до Черного континента.
Такое сообщение опубликовал западный портал Metro.
Лидер африканской страны произнес гневную речь, направленную против "неправильных сексуальных практик" в рамках кампании по их криминализации в Уголовном кодексе Уганды.
По его мнению, таковые практики насаждают некие "чужаки".
"Рот создан для еды, а не для секса. Мы знаем, куда занимаются сексом, и где он находится", — подытожил Мусевени.
Напомним, ранее мужчины назвали топ-3 техник занятий оральным сексом.