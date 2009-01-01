Конфликт между главой ВСП и активистами в Киеве: судья открыл стрельбу

Бенедисюк пытался наехать автомобилем на активистов, а потом выстрелил из пистолета.

Игорь Бенедисюк фото: scourt.gov.ua

17 марта поздно вечером в Высшем совете правосудия заявили, что группа одетых в балаклавы людей совершили нападение на председателя ВСП Игоря Бенедисюка и его жену возле их частного дома на улице Садовой в Дарницком районе Киева.

С целью самозащиты судья был вынужден сделать предупредительный выстрел в воздух из личного оружия, пишет УНИАН.

Предварительно установлено, что судья автомобилем подъехал к своему дачному дому, где увидел группу активистов со скрытыми лицами, которые выкрикивали лозунги, делали надписи на заборе и обклеивали его плакатами. Когда он пытался проехать мимо, молодые люди стали блокировать транспортное средство, но через некоторое время все же удалось уехать с места происшествия".

"Впоследствии владелец жилья вернулся к дому, где вместе с женой пытался стереть надписи на заборе. На место вновь прибыли активисты, возник конфликт. Чтобы унять группу лиц, которые отказывались представляться и угрожали хозяину и его жене, судья сделал выстрел из наградного оружия", — добавили в полиции.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые получили сообщение как от владельца дома, так и от одного из активистов.

12 участников конфликта доставили в Дарницкое управление полиции, где установили их личности. Сюда же прибыл их адвокат. Часть из доставленных отказались давать какие-либо объяснения, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины, другие отметили, что никаких хулиганских действий не совершали, а проводили мирную акцию. Также они заявили, что не знают, кто разрисовал забор и расклеивал плакаты.

Как заявляет один из участников конфликта Евгений Карась в Facebook, Бенедисюк пытался наехать автомобилем на активистов молодежного движения "Традиция и порядок", которые обвиняют его в коррупции.

"Судья Бенедисюк на Осокорках пытался задавить машиной, а позже открыл огонь из пистолета по активистам молодежного движения "Традиция и порядок". Активисты пришли к судье пообщаться и расклеить листовки, Бенедисюк претендует на высокую должность на госслужбе, занимаясь коррупцией. Об этом активисты сегодня подали заявление в НАБУ перед визитом к чиновнику", — написал он.

"У активистов разбит фотоаппарат, планшет и мелкие повреждения от тарана бампером", — добавил Карась.

С другой стороны, советник главы МВД, нардеп Антон Геращенко в комментариях заявил, что молодые люди действовали по указанию бывшего главы АП при президенте Януковиче Андрея Портнова.

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Столичная полиция открыла два уголовных производства по факту инцидента, случившегося между Бенедисюком и активистами, по ст. 296 (Хулиганство) и ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.,

Проводится следствие, чтобы установить все обстоятельства совершения этих правонарушений и дать правовую оценку действиям участников.