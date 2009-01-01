Конфликт на Чонгаре. "Захватом" руководил пьяный майор ВСУ, а у полиции свои версии

Командир 57 бригады ВСУ Сергей Шпанко извинился за инцидент в Чонгаре.

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Так журналист Осман Пашаев пишет, что "захватом" крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана управлял пьяный майор ВСУ, а у полиции свое видение ситуации на Чонгаре.

По информации журналиста, которую он опубликовал своей странице в Facebook, "командир 57 бригады ВСУ Сергей Шпанко руководил захватом "Аскера", избиением людей. Захватом руководил пьяный майор, которому пожаловался местный предприниматель — владелец кафе и рынка на Чонгаре", — говорится в сообщении.

По информации журналиста, бизнесмен выпивал с майором и рассказал ему, что "татары захватили участок земли и расположили на нем блокаду".

По информации журналиста, бизнесмен выпивал с майором и рассказал ему, что "татары захватили участок земли и расположили на нем блокаду".

Недолго думая, майор решил восстановить справедливость, поднял солдат и и отправил их "освобождать армянского предпринимателя от татарского ига".

"Утром майор извинялся перед представителями местного Меджлиса, которых тоже положили лицом на землю", — сообщил журналист.

"У нас на руках есть видео, на котором пьяный майор утром извиняется за нападение ночью...Как только будет интернет, мы выложим это видео в любом случае", — написал журналист.

У полиции свое видение ситуации на Чонгаре. В первую очередь, правоохранители сообщили о заявлении, не связанном с военными или "Аскером", сообщают Новости Херсона.

"В дежурную часть Генического отдела полиции ГУНП в Херсонской области позвонила 45-летняя жительница Новотроицкого района. Женщина сообщила, что вблизи с. Чонгар на автодороге Харьков—Симферополь неизвестные лица перекрыли дорогу и не пропускают ее автомобиль. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа райотдела полиции", сообщили в ведомстве.

"Полицейские установили, что возле с. Чонгар между представителями одного из общественных формирований и военнослужащими возникла конфликтная ситуация. На место происшествия были вызваны представители военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины. Продолжается проверка", — говорится в сообщении полиции.

видео: youtube.com