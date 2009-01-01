Конкурент российской "Арматы". В Украине разработали новый танк, опубликованы фото

Боевой потенциал танка, по замыслу конструкторов, должен превышать "Оплот" и "Булат". "Тирекс" планируют переделать из старых советских Т-64 и Т-72.

В Украине разработали новый танк Gazeta.ua

В Украине разработали и производят новый танк "Тирекс", на вооружение такие машины возьмут через год.

Об этом генеральный конструктор "Арея" Сергей Степанов рассказал в интервью gazeta.ua.

Новый танк отвечает всем техническим требованиям Министерства обороны, разработчики считают, что он станет конкурентом российской "Арматы".

"Тирекс" имеет бронированный корпус и гусеничную ходовую часть. В бронированной капсуле предусмотрены места для трех членов экипажа. Оттуда они будут управлять танком, пушечным и пулеметным огнем с башни. Она станет боевым модулем.

Боевой потенциал танка, по замыслу конструкторов, должен превышать "Оплот" и "Булат". "Тирекс" планируют переделать из старых советских Т-64 и Т-72.

"Это машина переходного периода. Она позволяет использовать потенциал существующего в Украине парка танков и за короткие сроки и с минимальными затратами получить технику принципиально нового уровня. Она не будет уступать мировым аналогам", — говорит специалист.

Машину вооружат 125-миллиметровым орудием с дистанционно управляемым автоматическим механизмом заряжания и пулеметами. Отмечается, что эта техника предназначена для одновременного ближнего противопехотному и дальнего противотанкового боя днем и ночью.

"В танке принципиально новая система управления огнем, высокий уровень защиты. Многие характеристики, которые обеспечивают высокую маневренность, систему кругового обзора, высокоспекторальные анализы системы противодействия. Машина владеет полным комплексом действий, которые сегодня необходимы для техники такого уровня", — говорит Сергей Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что украинским военным передали на испытания броневик "Барс-8".

Фото: gazeta.ua.