Конопля животворящая: ученые нашли научное объяснение чудесам Иисуса Христа

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За библейскими чудесами Христа стоят целебные свойства конопляного масла

Об этом историк и журналист Дэвид Бейненсток рассказал в интервью Daily Star.

Он напомнил: исторические доказано, что конопля в те времена была широко доступна. Поэтому крайне вероятно, что люди знали о ее целебных свойствах и пользовались ими.

В качестве доказательства он приводит, что главу 30, стихи 22-25 из книги "Исход", в которой рассказывается, как правильно изготовить конопляное масло: "Возьми лучших благовоний: застывшей мирры 500 шекелей, пахучей корицы вдвое меньше, то есть 250 шекелей, пахучего аира 250 шекелей, кассии 500 шекелей, а также гин оливкового масла. Это будет масло для помазания".

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Американский раввин и исследователь Ари Каплан в свою очередь отметил, что древнее выражение "Keneh bosem" переводится и как "масло для помазания", и как "конопля". Его поддерживает и антрополог Сула Бенет из Польши. По его словам, ошибочный перевод "Keneh bosem" свое начало может брать из ранних переводов "Ветхого Завета". При этом в Талмуде уже говорится о "cannabos" ("cannabis" – латинское название конопли).

Профессор классической мифологии Бостонского университета Карл Рук отметил, что "легкая доступность и давняя традиция использования конопли в раннем иудаизме неизбежно перешла бы в христианские смеси".

Как пишет издание, в Библии есть эпизод с исцелением Иисусом больных. И эта сцена напоминает современный метод лечения эпилепсии с применением конопляного масла.

"Некоторые набожные люди тех времен, которые не понимали научной основы и того, как это работает на самом деле, могли воспринять такое лечение как чудо", – полагает Бейненсток.

Напомним, в Турции в легендарных садах обнаружили и уничтожили гигантские кусты конопли.

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