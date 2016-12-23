"Контрабандная дыра". Волонтер раскрыл подробности перехода под контроль ВСУ поселка Новолуганское

В поселке была создана "дыра", в которой караваны — а это, по самым скромным подсчетам, 150 грузов в день — заходили в село вполне легально.

Об этом пишет журналист и волонтер Родион Шовкошитный на своей странице в Facebook.

"По всем документам Антитеррористического центра (АТЦ) Новолуганское значилось территорией, контролируемой силами АТО. Не серой зоной, которой оно было по факту больше года, а нашей территорией. На самом же деле Новолуганское до вчерашнего дня было территорией между нулевыми блокпостами ВСУ и сепаров", — информирует он.

"Редакция 415-го приказа (временного порядка), который и регулирует все движение товаров в зоне проведения АТО, выписана таким образом, что любой предприниматель может завозить любой груз в любой прифронтовой населенный пункт, который контролирует Украина", — отметил волонтер.

"То есть в этом поселке была искусственно создана "дыра", такая ситуация, в которой караваны — а это, по самым скромным подсчетам, 150 грузов в день — заходили в село вполне легально. В самом же селе не было ни одного блокпоста, поэтому дальше грузовики беспрепятственно или перегружались, или напрямую шли в Горловку. Это и есть атошный контрабас при содействии АТЦ. В такую дыру сунулось множество контрабандистов из соседних районов, куча азербайджанцев, местные жители, типа переселенцы. Контролировали и обеспечивали проход различные ротации киевских УСБУ, "гоцманы" ("Днепр-1"), "туманы" (54-я бригада), опера "Фантома" (ГФСУ) и т. д.", — утверждает Шовкошитный.

"Вчера в Новолуганское, которое по бумагам было под контролем ВСУ,... зашли ВСУ. Его не захватывали, не штурмовали, не брали. В него наконец зашли, поставили блокпосты, которых там не было, разместились", — сообщает он.

"Поэтому здесь не может быть никаких претензий от ОБСЕ или еще кого-то. Приказ на вход батальона в село был отдан в том числе из-за того, что 3-й батальон 54-й бригады позволил, а некоторые его бойцы непосредственно принимали участие в создании чуть ли не рекордного по масштабам и наглости контрабандного движения товаров", — подчеркнул волонтер.

"Теперь мяч на половине поля "Донбасса". Это время испытания медными трубами. Караваны по-прежнему имеют легальное право на в въезд в Новолуганское — при условии наличия необходимых документов. Фискалам теперь придется проверить всех предпринимателей села. Там можно существенно штрафами по 164-й статье (Кодекса об административных правонарушениях. — ред.) наполнить бюджет — ну, или свой карман. А вот пройти наш "ноль", который теперь на выезде из села в сторону Гольмы, — вот где теперь главная проблема, которую и будут пытаться решить контрабандисты. К руководству батальона "Донбасс" будут ходить (если уже не пошли) и предлагать огромные суммы. Если ребята займут принципиальную позицию и откажут, получают обстрелы позиций и локальную войну с сепарами. Если найдут повод стать говном в стране, в которой жопа, будет тихо и мирно", — пишет Шовкошитный.

"Сейчас местные недовольны, потому что беспрепятственное движение на Горловку теперь невозможно. Ранее они ненавидели только фискалов с переезда, теперь главное препятствие — блокпост на выезде из села. Подавляющее большинство жителей Новолуганского настроены не за Украину (так часто бывает в прифронтовых селах, контролируемых ВСУ)", — заявил он.

Ранее в штабе АТО сообщили, что 23 декабря в зоне спецоперации боевики трижды пытались атаковать позиции украинских силовиков в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать.

Фото: "112 Украина".