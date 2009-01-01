Конвоировали в комендатуру. Под стражей лечатся 35 покалеченых российских военных

Ранения российские военные получили в ходе задержания и конвоирования в комендатуру.

Боевики на Донбассе, иллюстрация. скриншот, 112 Украина

На оккупированной территории Донбасса в медицинских учреждениях на лечении под стражей находятся более 35 российских военных, которые были покалечены в ходе задержания и конвоирования в комендатуру.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

"В настоящее время в специально оборудованных помещениях при военно-медицинских учреждениях соединений и частей 1 и 2 АК находятся на лечении под стражей более 35 российских военнослужащих, которые совершили правонарушения и были ранены или покалечены в ходе задержания и конвоирования в комендатуру", — говорится в сообщении ГУР.

Напомним, ранее в разведке сообщали, что в ДНР и ЛНР в специально оборудованных моргах при военно-медучреждениях боевиков, находится более 20 тел убитых и умерших от ран российских военнослужащих.