Космонавты РФ не выйдут в космос из-за потери скафандра

В 2016 года грузовой корабль Прогресс МС-04 был потерян на 382-й секунде полета.

Запланированный на этот год выход российских космонавтов в открытый космос могут перенести из-за потери экспериментального скафандра в крушении грузовика Прогресс МС-04.

Об этом исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев рассказал прокремлевскому агенству ТАСС.

"Пока (один намеченный на этот год выход в открытый космос, - ред.) остается, но он планировался в том числе для испытания новых скафандров, а один из скафандров не доставлен. Из-за того, что часть оборудования мы потеряли, сейчас пересмотрят программу выходов", — сообщил он.

По словам Крикалева, который является рекордсменом по суммарному времени пребывания в космосе, у РФ "нет экстренной необходимости" в том, чтобы выйти в открытый космос в 2017-м.

Первый модернизированный скафандр Орлан-МКС планируется отправить на корабле Прогресс МС-05, который стартует в конце февраля, второй — на одном из следующих грузовиков.

1 декабря 2016 года грузовой корабль Прогресс МС-04, запущенный с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя Союз-У, был потерян на 382-й секунде полета на высоте 190 км над Тувой, его обломки сгорели в плотных слоях атмосферы вместе с 2,5 тоннами грузов.

Напомним, российские космонавты сознались в шпионаже.