Кот-сфинкс из Нью-Йорка приобрел популярность из-за зловещего вида: фото

Локи пугает окружающих рассерженной мордочкой.
Как пишет Bored Panda, Локи завоевал популярность тем, что выглядит как старик, который озлобился на всех.
"Этот кот имеет больше индивидуальности и чувствительности, чем любое животное, которое я когда-либо встречала", - уверяет его хозяйка Сара.
Локи вошел в жизнь пары в 2014 году и сразу обзавелся страницей в Instagram, за которым следят почти 65 тысяч человек.
Фотографии злого сфинкса собирают тысячи лайков и комментариев в соцсети, поэтому Локи, без преувеличения, стал настоящей интернет-знаменитостью.
Напомним, в Германии печальная собака по имени Мадам Брови (Madame Eyebrows) приобрела колоссальную популярность благодаря своей колоритной внешности.