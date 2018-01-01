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Кот-сфинкс из Нью-Йорка приобрел популярность из-за зловещего вида: фото

Сегодня, 01:33
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1 / 10 Локи предпочитает иметь строгий вид (Фото: Instagram/loki_the_sphynx)

Локи пугает окружающих рассерженной мордочкой.

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Локи предпочитает иметь строгий вид Фото: Instagram/loki_the_sphynx
Кот породы сфинкс по имени Локи живет с хозяевами Сарой и Брентом в Нью-Йорке.

Как пишет Bored Panda, Локи завоевал популярность тем, что выглядит как старик, который озлобился на всех.

"Этот кот имеет больше индивидуальности и чувствительности, чем любое животное, которое я когда-либо встречала", - уверяет его хозяйка Сара.

Локи вошел в жизнь пары в 2014 году и сразу обзавелся страницей в Instagram, за которым следят почти 65 тысяч человек.

Фотографии злого сфинкса собирают тысячи лайков и комментариев в соцсети, поэтому Локи, без преувеличения, стал настоящей интернет-знаменитостью.

Напомним, в Германии печальная собака по имени Мадам Брови (Madame Eyebrows) приобрела колоссальную популярность благодаря своей колоритной внешности.
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Кот, сфинкс, Нью-Йорк, США, злой, фотографии
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