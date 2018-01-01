Красная горка в 2018 году: играют ли свадьбу и как празднуют

"Главред" выяснил приметы на Антипасху.

Послеу православных начинается Светлая седмица, за которой следует Фомина неделя.

Начинается Фомина неделя с праздника Антипасха (в народе ее чаще называют Красной горкой). На Фомину неделю припадает и Радоница.

Когда Красная горка в 2018 году

В 2018 году Красная горка приходится на воскресенье, 15 апреля.

Радоница приходится на вторник, 17 апреля. И это первый день после Пасхи, рекомендованный для посещения кладбищ.

Красная горка: что это

Слово "Антипасха" означает продолжение Пасхи, как бы ее обновление.

Праздник обязан своим возникновением непунктуальности апостола Фомы, который опоздал на первое явление Иисуса Христа своим ученикам после Своего воскресения.

Он не поверил своим братьям-апостолам на слово, что Христос действительно воскрес – за что и был прозван Фомой неверующий или Фомой неверным.

Апостол даже мало было лично увидеть Иисуса, ему еще и потребовалось лично ощупать его раны. Христос исполнил желание ученика. Считается даже, что Фома не просто прикоснулся к ране Христа, но и вложил в нее пальцы, после чего действительно поверил в чудо Воскресения.

"Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие", — прокомментировал действия Фомы Христос.

Устыдившийся Фома не только уверовал в воскресение Христа, но и стал одним из самых ревностных проповедников христианства. А около 70 года нашей эры он принял мученическую смерть в Индии.

Название "Красная горка" связано с тем, что в этот день в деревнях было принято забираться на освободившиеся от снега пригорки, которые назывались красными (то есть красивыми).

Красная горка: свадьба

После Красной горки церковь разрешает проводить венчание, которое было под запретом с начала Масленицы. Поэтому время после Красной горки у православных традиционно считается весенней порой свадеб.

Красная горка: что нельзя делать

В этот день не рекомендуется заниматься домашними делами, а посвятить их делам духовным.

Не рекомендуется наводить порядок на могилах – это лучше сделать заранее.

Нельзя пить спиртные напитки "за Царствие Небесное".

Не рекомендуется посещать кладбища беременным женщинам и детям до 1 года – им советуют посетить храм.

Красная горка: что нужно делать

На Антипасху верующим нужно посетить специальную заупокойную литургию в храме.

Также на Антипасху принято поминать своих родных с радостью, а не со слезами, так как ведь Пасха – символ рождения для Вечности, "где нет ни печали, ни скорби, ни страданий".