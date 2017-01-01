Красное вино и черный шоколад. Названы продукты для сохранения молодости организма

Исследователи убеждены, что эти продукты помогут максимально долго оставаться в хорошей форме.

Химики-исследователи заявили: нужно регулярно пить красное вино и заедать черным шоколадом. Фото: revita.bg

Регулярное употребление красного вина в комплексе с черным шоколадом поможет вашему организму приостановить процесс старения.

Молодость клеток организма остается в норме благодаря химическим соединениям, которые содержатся в вине с шоколадом. К такому выводу пришли химики-исследователи из Эксетерского и Брайтонского университетов после ряда исследований.

К омолаживающим продуктам относятся также красный виноград и черника. Данные продукты помогают держать клетки организма в тонусе, благодаря чему они становятся менее восприимчивыми к различным заболеваниям.

По мнению профессора молекулярной генетики университета Эксетер Лорны Харри, перечисленные продукты не только позволяют сохранить молодость увядающего организма, но запускают процесс восстановления устаревших клеток, вернув им некоторые утраченные функции.

Доктор Ева Латорре после собственных исследований была шокирована скоростью молекулярных изменений в клетках, охарактеризовав этот процесс "магией".

Исследователи убеждены, что результаты новых свойств красного вина и черного шоколада позволят осуществить настоящий прорыв в возрастной терапии. Это поможет врачам расширить круг своих эффективных рекомендаций для пациентов всех возрастов.

Как сообщалось ранее, медики-диетологи составили перечень продуктов, постоянное употребление которых в значительной степени снижает риск заболевания раком.