"Красочно вышло". В Сети потроллили инцидент с газетами "Вести" в Киеве

Какая газета, такое и наказание, полагает один из интернет-пользователей.

В Сети прокомментировали на новость о том, что в Киеве облили девушку с газетами "Вести" УНИАН

В Сети интернет-пользователи по-разному отреагировали на новость о том, что в Киеве злоумышленник облил краской девушку с газетами "Вести".

В частности, в Facebook одни подшутили над случившемся, а другие — раскритиковали издание.

"Красочно вышло", — подшутил Николай Сержанов. "Какая газета, такое и наказание", — прокомментировал инцидент Igor Shkil.

"Ну теперь-то жизнь наладится... прям поступок настоящего мужчины!", — сыронизировала Юлія Недопитанська.

"Сепарские "Вести"...", — считает Yaroslav Marchenko.

"Зря он так, очень полезная газета. Я их раньше всегда брал, чтоб окна помыть или масло в гараже промокнуть", — отметил Валентин Оболонский.

"А не надо такие газеты раздавать. Раздают рус. пропаганду, а потом на власть жалуются. Одноклеточные", — полагает Колян Єременко.

"Мой любимый цвет. А вот девушку обижать не надо было", — написала Luiza Sidelnikova.

Ранее СМИ сообщили, что 16 февраля в Киеве на станции метро "Дворец Спорта" неизвестный злоумышленник облил краской девушку, которая раздавала газеты, и скрылся. Фотографии с места происшествия можно посмотреть здесь.