"Краткий курс половой жизни". В Россию девушку судили за секс со школьником-подростком

Практически не приходится сомневаться, что в изучении этого "предмета" подросток проявил больше усердия, чем в предметах из школьной программы.

Такое сообщение в среду, 27 яняваря, опубликовала пресс-служба регионально прокуратуры. Согласно обнародованным надзорным ведомством данным, суд за секс с несовершеннолетним "выписал" девушке год лишения свободы условно.

По данным следствия, в феврале нынешнего года девушка в собственном жилье неоднократно занималась интимом со школьником. Как заявил он во время допроса, половая связь осуществлялась по обоюдному согласию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России учительницу и школьницу уличили в лесбийском романе.

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