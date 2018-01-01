Сегодня, 23:52 RSS

"Краткий курс половой жизни". В Россию девушку судили за секс со школьником-подростком

Сегодня, 22:30

Практически не приходится сомневаться, что в изучении этого "предмета" подросток проявил больше усердия, чем в предметах из школьной программы.

Секс девушка
"АиФ Санкт-Петербург"
В России 21-летняя девушка Пензенской области была признана виновной в совращении 15-летнего школьника.

Такое сообщение в среду, 27 яняваря, опубликовала пресс-служба регионально прокуратуры. Согласно обнародованным надзорным ведомством данным, суд за секс с несовершеннолетним "выписал" девушке год лишения свободы условно.

По данным следствия, в феврале нынешнего года девушка в собственном жилье неоднократно занималась интимом со школьником. Как заявил он во время допроса, половая связь осуществлялась по обоюдному согласию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России учительницу и школьницу уличили в лесбийском романе.

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Россия, Пензенская область, совращение, секс, интим, девушка, школьник
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности