Кремль готовит "эвакуацию" одного из главарей ЛНР в Россию

Снятие "депутатских полномочий" из представителя ЛНР в Минской группе Дейнего вызвало резонанс в среде функционеров ЛНР.
Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.
Эксперт заявил, что снятие "депутатских полномочий" из представителя ЛНР в Минской группе Дейнего вызвало резонанс в среде функционеров ЛНР.
"Несмотря на то, что сам Дейнего говорит о якобы новой "работе в республике", его "коллеги" уверены, что администрация президента РФ готовит "эвакуацию" Дейнего в Россию по личной договоренности последнего с Сурковым", — говорится в сообщении.
Напомним, Тымчук писал, что среди подчиненных в "администрации" главаря террористической ДНР распространяются слухи о смене руководящего состава псевдореспублики в октябре текущего года.
Ранее "Главред" сообщал, что власти России рассматривают вариант замены главарей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.