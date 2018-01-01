Сегодня, 05:03 RSS

"Крещение силой". В Франции католический священник ударил ребенка во время крещения: видео

Сегодня, 04:10

В комментариях к видеоролику каждый второй пользователь вспоминал времена испанской инквизиции.

Священник ьъет
Скриншот
В Сети набрало "вирусную" популярность видео, показывающее, как пожилой французский католический священник, проводя обряд крещения, чтобы успокоить истошного орущего и плачущего годовалого ребенк, бьет его по лицу.

Естественно, что обряд немедленно был прерван, а встревоженные и возмущенные родители забрали свое дитя восвояси.

Их негодование вполне разделяют и интернет-пользователи, которые в связи с инцидент даже вспомнили времена испанской инквизиции и массовых охот на ведьм. По мнению, некоторых из них во всем виноват целибат − обет безбрачия, которые на себя берут католические священники. Из-за этого, понятно, у них нет своих детей и опыта обращения с ними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в африканском озере крокодил-каннибал убил священника..

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
католичество, священник, ребенок, удар, крещение
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности