Крещение смертью. В африканском озере крокодил-каннибал убил священника

Что и говорить - опасная работа у служителей религиозного культа в Африке.

Крокодил globustur.spb.ru

В Африке, в южной части Эфиопии, крокодил до смерти искусал священника-протестанта, проводившего массовый обряд крещения местных жителей.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты "BBC". Согласно имеющейся на данный момент информации пастор Дохо Эшете успел в водах озера Абайа покрестить первого верующего. Затем на него набросилась рептилия. Крокодил искусал руки, ноги и спину человека. Попытки очевидцев инцидента оказать помощь священнику не увенчались успехом.

Рыбаки применили собственные сети − чтобы не дать крокодилу забрать с собой труп Эшете. Но рептилии все удалось уйти от возмездия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Одесчине с пятиэтажки на землю рухнул крокодил.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram