Кризис в "армии" ДНР: батальонам и бригадам не хватает 40% "штыков"

"Военкоматы" решили организовать "ярмарок вакансий" для желающих служить.

Оккупантам не хватает рекрутов, иллюстрация Facebook.com

В отдельных батальонах и бригадахнекомплект личного состава достиг критического уровня — до 40% от штатной численности.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в целом ряде городов и посёлков, находящихся под контролем ДНР, проводят "дни профессионального ориентирования" (вариант "ярмарок вакансий") с самым активным участием "военкоматов", которые и являются главными их организаторами. Главная цель мероприятий — вербовка как можно большего количества желающих проходить службу в частях 1-го "армейского корпуса" ДНР.

Задача на проведение данных мероприятий была поставлена командованием 1-го АК ДНР (ОК "Донецк"), констатировавшего, что некомплект "личного состава" в отдельных батальонах и бригадах достиг критического уровня — до 40% от штатной численности. Это, в свою очередь "…резко негативно влияет на боеспособность и качество выполняемых боевых задач", добавил координатор "Информсопротивления".

Несколькими днями ранее "Главред" сообщал, что боевикам ДНР не хватает механиков-водителей на танки и БМП, поэтому они вербуют трактористов и водителей грузовиков.