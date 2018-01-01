"Кружит". В Одессе "станцевали" снегоуборочные машины, видео

В областном центре специальные авто необычно чистили от снега круговой перекресток.
Уборку засняли на видео, потом на него наложили хит певца Дмитрия Монатика "Кружит", добавили эффекты, и процесс стал похож на танец, ролик размещен на канале Odessa Online в YouTube.
По данным издания, специальные авто убирали снег возле 5-й станции Большого Фонтана.
Ранее стало известно, что в Одессе смельчаки-сноубордисты устроили ночные гонки по заснеженным улицам и выложили видео в Интернет. Посмотреть ролик можно здесь.