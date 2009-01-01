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Крымчане объевропились. В маршрутках торгуют безвизом с ЕС, опубликованы фото

Сегодня, 17:27
Крым, пляж, Карасан (Партенит) < >
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В Сети показали фото четвертого бархатного несезона из оккупированного Крыма.

Крым, загранпаспорт, ЕС
twitter.com/KrimRt
В оккупированном Симферополе в маршрутках крымчанам предлагают легально получил украинский заграничный паспорт и безвизовый режим с Евросоюзом.

Об этом написала блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Спрос рождает предложение. Россия, добавь скреп! Крымчане что-то объевропились. В симферопольских маршрутках торгуют безвизом в Европу", — отметила блогер, прикрепив фото.

Кроме того, блогер под ником "Крымский бандеровец" показал фото четвертого бархатного несезона из оккупированного Крыма.

"Четвёртый бархатный несезон продолжается. На фото Карасан (Партенит) 3 сентября. Тем временем "Гоблин" спешно рисует отчёт о 6 млн туристах, — написал он.


Ранее российский финансист и блогер Слава Рабинович написал, что подконтрольный РФ Крым "является оккупационной помойкой, а не туристическим направлением", и там ситуация будет ухудшаться.

Теги:  
Крым, Симферополь, загранпаспорт, Украина, безвиз, Евросоюз, пляж, туристы
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