Крымские татары троллят оккупантов. Для оплаты штрафов принесли в ведрах 140 килограммов монет

Бахчисарайский районный суд наказал девушку штрафом в 300 тысяч рублей.

Крымские татары eligion.in.ua

аннексированном Россией Крыму крымскотатарские активисты принесли 140 килограммов монет судоисполнителям в Бахчисарае.

Люди вместе собрали эти деньги, чтобы Зарема Умерова смогла оплатить штраф, сообщает ТСН.

Отмечается, что в июле Бахчисарайский районный суд наказал девушку на 300 тысяч рублей (эквивалент 135 тысяч гривен) за проукраинские посты в соцсетях.

Деньги на этот и другие штрафы, которыми оккупанты наказывают несогласных с аннексией крымчан, крымские татары собирают именно монетами номиналом 10 рублей.

Сейчас несколькими ведрами и мешками оплатили первый штраф. Оккупанты-судоисполнители растерялись и не знали, как посчитать такое количество монет. Специальной машинки не нашли, поэтому вынуждены были делать это вручную.

Так крымские активисты решили показать, что вместе — они сила.

Напомним, ранее журналист рассказал о российских репрессиях против крымских татар.