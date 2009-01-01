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Кто воевать будет? Из "армии Новороссии" хотят уволить всех алкашей и психопатов

Сегодня, 13:22

Призыву подлежат лица в возрасте от 18 до 60 лет.

морпехи ДНР, алкоголики
Пьянство - обычное занятие "морпехов" ДНР Вконтакте Константина Литвинова
Увеличение числа преступлений, совершенных боевиками в пьяном виде, вынудило командование "армии Новороссии" пойти на беспрецедентные шаги.

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, для предотвращения роста количества преступлений в соединениях и частях 1-го и 2-го армейских корпусов, соответственно ДНР и ЛНР, в т.ч. с использованием огнестрельного оружия, командование "корпусов" инициировало увольнение военнослужащих, склонных к злоупотреблению алкогольными напитками и психически неуравновешенных. При этом призыву подлежат лица в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее "Главред" сообщал, что в Стаханове пьяный наемник взорвал себя с "возлюбленной".

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ГУР, разведка, армия Новороссии, увольнение, психопат, алкоголик, пьянство
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