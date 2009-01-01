Кто воевать будет? Из "армии Новороссии" хотят уволить всех алкашей и психопатов

Призыву подлежат лица в возрасте от 18 до 60 лет.

Пьянство - обычное занятие "морпехов" ДНР Вконтакте Константина Литвинова

Увеличение числа преступлений,, вынудило командование "армии Новороссии" пойти на беспрецедентные шаги.

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, для предотвращения роста количества преступлений в соединениях и частях 1-го и 2-го армейских корпусов, соответственно ДНР и ЛНР, в т.ч. с использованием огнестрельного оружия, командование "корпусов" инициировало увольнение военнослужащих, склонных к злоупотреблению алкогольными напитками и психически неуравновешенных. При этом призыву подлежат лица в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее "Главред" сообщал, что в Стаханове пьяный наемник взорвал себя с "возлюбленной".