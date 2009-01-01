Кубок мира для военных снайперов. Украинцы стали лучшими, опубликованы фото

В группе военных украинской команде не было равных, а вот среди полицейских лучшими были венгры.

В Будапеште состоялся Кубок мира среди команд военных и полицейских снайперов, в котором приняли участие 66 команд из 18 стран мира.

Как сообщается на сайте Национальной гвардии Украины, украинская команда одержала победу в индивидуальных и групповых гонках.

За турнир каждый участник выполняли около 30 упражнений. В частности, снайпер должен был поразить цели на расстоянии от 15 до 900 метров.

В группе военных украинской команде не было равных, а вот среди полицейских лучшими были венгры.

То, что украинцы в этом году признаны лучшими снайперами среди коллег из разных уголков мира, — проявление незаурядной подготовки украинских военных и мотивация на развитие, ведь в рядах гвардейцев есть, на кого равняться, — отметили в Нацгвардии.

Напомним, военнослужащие одной из элитных частей Сил специальных операций ВСУ достойно представили Украину на учениях Flaming Sword 2017, в которых принимали участие силы спецопераций НАТО.