Купание в проруби, теплые края. Как украинские звезды и политики праздновали Крещение, фото и видео

Президент пожелал украинцам мира и Божьей защиты.

В Украине известные люди раскрыли, как отпраздновали Крещение УНИАН

В пятницу, 19 января, украинские знаменитости и политики по-разному отпраздновали Крещение Господне

В частности, певец Сергей Бабкин купался в проруби в родном Харькове, написал он на своей странице в Instagram.

Также к крещенскому купанию впервые приобщился его сын — Артур, правда, он погрузился в холодную воду в бассейне, установленном возле школы.

Исполнитель Александр Пономарев, который отдыхает на Сейшелах, у себя в соцсети пошутил, что не нашел прорубь. "Но сегодня водичка святая во всем мире! С праздником нас", — говорится в его сообщении.

Александр Пономарев был на Сейшелах Скриншот с instagram.com/ponomaryovoleksandr

Певица Оля Полякова с семьей и ее коллега Виталий Козловский также находятся в теплых краях. Суперблондинка поздравила в Instagram поклонников с Бали, а певец — из Таиланда.

Оля Полякова с семьей отдыхает на Бали Скриншот с instagram.com/polyakovamusic

Виталий Козловский отдыхает в Таиланде Скриншот с instagram.com/vkozlovskiy

Известная телеведущая Катя Осадчая тоже в Сети поздравила с праздником, но не раскрыла, как его праздновала.

Катя Осадчая в Сети поздравила с Крещением Скриншот с instagram.com/kosadcha

Украинская певица, победительница "Евровидения-2004" Руслана Лыжичко у себя в Facebook написала, что обливается студеной водой ежедневно весь год и обтирается снегом ежедневно каждую зиму на крыше своего дома-студии.

Президент Петр Порошенко в Fb также поздравил украинцев с Крещением, не вдаваясь в подробности насчет того, как сам отмечал праздник. "Мира и Божьей защиты всем нам!", — пожелал глава государства.

Мэр Киева Виталий Кличко нырнул в крещенскую воду в Днепре в столичном парке "Наталка" вместе с главами районов города, заместителями председателя КГГА и некоторыми депутатами Верховной Рады и Киевсовета, пишет УНИАН.

Нардеп, лидер Радикальной партии Олег Ляшко окунулся в прорубь и выложил видео с купанием на своей странице в соцсети.

Глава профсоюза МВД Илья Кива также зашел в холодную воду Днепра и показал в Facebook ролик.

Почтил традицию и политик Виктор Балога.

Напомним, 19 января по всей Украине православные христиане и греко-католики отмечают один из великих праздников — Богоявление или Крещение Господне. "Главред" ранее опубликовал подборку самых ярких фотографий празднования.