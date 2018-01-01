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Курение убивает. В США мужчине насмерть "прошила" череп взорвавшаяся электронная сигарета

Сегодня, 16:25

Инцидент произошел в городке с российско-марктвеновским названием Санкт-Петербург.

Курение убивает
Курение электронной сигареты Reuters
В США 38-летний телепродюсер Тэлмидж Д'Элиа умер в результате взрыва электронной сигареты (вейпа) в городе Санкт-Петербург (штат Флорида).

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты BBC. По их данным, трагический инцидент произошел 5 мая нынешнего года. Из-за взрыва вейпа также случился пожар в спальне. Д'Элиа получил ожоги 80% тела, а в его черепе патологоанатомы нашли осколки устройства для курения.

По данным издания The New York Tomes", взорвалась электронная сигарета модели Smok-E Mountain, изготовленная на Филиппинах.

Напомним, ранее ученые рассказали о том, какие электронные сигареты опаснее всего для здоровья.

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Теги:  
Тэлмидж Д'Элиа, Санкт-Петербург, Флорида, вейп, электронная сигарета, взрыв, пожар
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