"Латинский любовник". На ЧМ-2018 фанат-аргентинец во время матча занялся сексом с россиянкой: видео 18+

Очередной случай того, как в порыве то ли гостепримства, то ли просто дружбы народов, то ли просто возбуждения российские девушки, как пелось в старой песне, "раскрывют доверчиво половинки широких ворот".
"Горячий латиноамериканский любовник" наклонив свою партнершу и "пристроившись" сзади нее, активно "работал", но случайно "попался" под объектив камеры смартфона случайного зрителя. Увидев, что за ними наблюдают, парочка быстро прекратила свои занятия. Что, понятное дело, не уберегло их от попадания видео во всемирную Сеть.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Госдуме россиянок призвали отказаться от секса с иностранцами во время ЧМ-2018.
А тем временем Аргентина забивает гол и вырывается вперёд.— Джонни (@glabob_new) June 30, 2018
Аргентина - Наташа
1:0 pic.twitter.com/h5hbG9DQjq
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