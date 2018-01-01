"Лесбийское порно с элементами БДСМ". В России прошла необычная акция протеста: фото

Очевидно, организации акции отличаются очень и очень небанальной фантазией.

В Санкт-Петербурге возле стен городского активистки из молодежного движения "Весна" провели несколько необычную акцию протеста, посвященную пренебрежению правам человека в российском судопроиозводстве.

Елизавета Любавина, в судейской мантии с уголовным кодексом в руках, держала на поводке Александру Лукьяненко, изображавшую изнасилованную богиню правосудия Фемиду.

Акция иллюстрирует состояние нынешней российской судебной системы. Идея правосудия в современной России растоптана и изнасилована. Очень многие активисты нашего движения на своем опыте узнали, насколько несправедлив суд в России, насколько он является инструментом политических преследований. Мы помним волну репрессий в предвыборный период по "списку 20". Особенно абсурдна история, когда активиста Артема Гончаренко посадили на 25 суток просто за то, что он высунул резиновую утку в окно во время митинга, - цитирует Любавину портал "Federalcity".

К слову, работники суда, сотрудники полицейские и случайные прохожие с заметным интересом наблюдали за акцией и вовсе не спешили ее пресекать. Один из зрителей даже окрестил такую акцию протеста – "лесбийским порно с элементами БДСМ".

Напомним, ранее сообщалось о том, что порнозвезда из Мариуполя заявила об изнасиловании на съемках BDSM-фильма.