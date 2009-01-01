Луценко сделал шокирующее заявление о стрельбе в Княжичах

Луценко заявил, что первым открыл огонь сотрудник охраны полиции, находясь за каменным забором.

Юрий Луценко Reuters

Об этом в эфире программы ТСН.Тиждень на канале 1+1.

"Из того, что мы видим на видео, первым выстрелил сотрудник Госслужбы охраны, который находился за каменным забором от будущего места перестрелки", — отметил он.

Глава ГПУ также подчеркнул, что сотрудник Госслужбы охраны выстрелил в воздух, после чего началась перестрелка между представителями правоохранительных органов.

"Он выстрелил в воздух и дальше началась перестрелка. Это трагедия. Это столкновение подразделений, которые действовали по своим инструкциям", — сказал Луценко.

Кроме того, Луценко добавил, есть вероятность, что дом в Княжичах, который пытались ограбить преступники, могли ограбить повторно — сотрудники Госслужбы охраны могли вынести из него элитный алкоголь.

"Дом был ограблен дважды. Сначала профессиональными людьми, которые имели связь с бывшими работниками полиции. И вероятно это сделали также и работники полиции охраны ГСО, которые прибыли на место после того, как первая волна грабителей уже отъехала. У нас есть доказательства, что они уже вынесли из ограбленного помещения, элитные спиртные напитки и тут заметили разведчиков, которые за этим следят. Задержали их. А дальше произошло то, что произошло", — отметил Луценко.

Напомним, 4 декабря в Княжичах правоохранители устроили между собой перестрелку, в результате чего погибли пять правоохранителей.

Злоумышленников в Княжичах задержали. Суд избрал 6 членам преступной группы меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Еще двое, которые сотрудничают со следствием, под домашним арестом.

Одним из организаторов ограбления был бывший милиционер. Суд уже наложил арест на имущество членов банды.

28 января стало известно, что МВД завершило служебное расследование событий в Княжичах и передало соответствующие документы в прокуратуру.

видео: ТСН