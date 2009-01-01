Остров любви: лучшие парашютисты мира совершили полет над Галешняком, опубликованы фото

В географическом плане остров Галешняк мало отличается от большинства других островов Хорватии.
Главная причина такого небывалого интереса — природная форма острова, напоминающая сердце.
В честь Дня всех влюбленных лучшие парашютисты мира Эми Чмелецки, Марко Ферст и Марко Вальтеншпиль совершили полет в вингсьюте самым романтическим островом на земле в виде сердца — хорватским Галешняком.
Настоящее название "Острова Любви" — Галешняк, и он является частной собственностью. Владелец даже и не догадывался об очертаниях острова с высоты птичьего полета, пока ему не стали приходить просьбы от влюбленных, желающих провести там несколько дней.
В географическом плане остров Галешняк мало отличается от большинства других островов Хорватии. Расположенный вблизи города Пашман, остров имеет длину береговой лини всего 1.5 километра, а самая высокая точка поднимается на 36 метров над уровнем моря. На острове нет поселений человека и какой-либо туристической инфраструктуры.
Напомним, Вера Брежнева показала чем будет удивлять Меладзе в День всех влюбленных.